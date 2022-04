Faakersee bleibt nach Sieg in Arriach weiter im Titelrennen

Details Montag, 18. April 2022 20:09

Der FC Faakersee setzte sich standesgemäß gegen SC Arriach mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Faak. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. In der ersten Halbzeit blieb die Partie aber ausgeglichen und erst nach über einer Stunde konnte sich der Favorit klar durchsetzen. Damit bleibt man nach Verlustpunkten gerechnet weiter vor Velden und man hat es selbst in der Hand, den großen Schritt zu schaffen.

Arriach überrascht zum Start

Der SC Arriach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Tschemernjak traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In der 13. Minute erzielte Andreas Unterguggenberger das 1:1 für FC Faakersee. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Faakersee legt nach

Roman Adunka machte in der 68. Minute das 2:1 von Faak perfekt. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Unterguggenberger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (81.) und sorgte damit auch für die Vorentscheidung in dieser Partie. Gal Zinic besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den FC Faakersee (88.). Zum Schluss feierte Faak einen dreifachen Punktgewinn gegen SC Arriach und bleibt weiter im Titelrennen.

Der SC Arriach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 63 Gegentreffer mussten sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat Arriach derzeit auf dem Konto. Vor fünf Spielen bejubelte SC Arriach zuletzt einen Sieg.

Offensiv konnte FC Faakersee in der 1. Klasse B durchaus überzeugen, was die 50 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute Faak die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Gast zwölf Siege, fünf Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit elf Begegnungen hat FC Faakersee das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Am Sonntag reist der SC Arriach zum SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch, während Faak schon am Samstag beim Magdalener SC antritt.

1. Klasse B: SC Arriach – FC Faakersee, 1:4 (1:1)

88 Gal Zinic 1:4

81 Andreas Unterguggenberger 1:3

68 Roman Adunka 1:2

13 Andreas Unterguggenberger 1:1

6 Christoph Tschemernjak 1:0