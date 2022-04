Maria Gail gewinnt hektische Partie gegen Stockenboi

Details Samstag, 23. April 2022 21:27

Durch ein 4:2 holte sich der SV Maria Gail in der Partie gegen den SV Stockenboi drei Punkte. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar und Maria Gail enttäuschte die Erwartungen der heimischen Fans nicht. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 2:2-Remis auseinandergegangen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Maximilian Ulbing brachte sein Team in der 18. Minute nach vorn. er traf nach einer Flanke von Martin Krampl per Kopf zum frühen 1:0. In der 31. Minute erzielte Hannes Gruber das 1:1 für Stockenboi. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Hektische zweite Hälfte

Dass der SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jan Logar, der in der 72. Minute nach einer Balleroberung in der Mitte zur Stelle war. Alexander Hatheier schoss für SV Stockenboi am Weißensee in der 79. Minute das zweite Tor und ließ die Gäste nochmals hoffen. Eine Minute später ging der SV Maria Gail aber durch den zweiten Treffer von Logar in Führung. Er traf nach einem Pass von Krnjic. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Ivan Krnjic, der das 4:2 aus Sicht der Heimmannschaft perfekt machte (89.). Nach einem Doppelpass mit Logar schoss er aus ca. zehn Metern mit dem lingen Fuß ein. Schließlich strich Maria Gail die Optimalausbeute gegen SV Stockenboi ein.

Dragan Kunic, Trainer SV Maria Gail: „Es war heute ein komisches Spiel. Es war sehr viel Hektik drinnen und kein ruhiges Spiel. Der Sieg für uns geht aber in Ordnung."

Die Besten: Philipp Stotz (IV), Jan Logar (ST) bzw. Zeljko Simic (ZM)

Mit 53 geschossenen Toren gehört der SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse B. der SV Maria Gail knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Maria Gail elf Siege, fünf Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Man ist auch seit drei Spielen unbezwungen. Stockenboi verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem Gast auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Wochenende empfängt der SV Maria Gail den SC Arriach, während der SV Stockenboi am Weißensee beim FC Bad Kleinkirchheim antritt.

1. Klasse B: SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch – SV Stockenboi am Weißensee, 4:2 (1:1)

89 Ivan Krnjic 4:2

80 Jan Logar 3:2

79 Alexander Hatheier 2:2

72 Jan Logar 2:1

31 Hannes Gruber 1:1

18 Maximilian Leon Ulbing 1:0