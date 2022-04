Ein Treffer entscheidet - Faak gewinnt Spitzenspiel in Wernberg

Details Freitag, 29. April 2022 20:50

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung des SV Wernberg und des FC Faakersee, die mit 0:1 endete. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Faak. Wernberg hatte durchaus auch Chancen, traf aber nicht. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatten die Gäste ein Tor mehr erzielt und mit dem 2:1 so das bessere Ende für sich.

Faakersee in Halbzeit eins überlegen

In den ersten 45 Minuten wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle absolut gerecht, doch zwei Riesenchancen wurden vergeben und so ging es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen. Spielerisch war Faakersee aber klar überlegen und Wernberg tat sich schwer ins Spiel zu finden.

Wernberg wird gefährlicher, Faak trifft

In der zweiten Halbzeit agierte Wernberg geschickt mit weiten, hohen Bällen und schnellen Gegenstößen. In der 65. Minute dann eine Unachtsamkeit in der Wernberger Hintermannschaft, Andreas Unterguggenberger spitzelte den Ball in den Strafraum und wurde gefoult. Die gut 360 Zuschauer sahen, wie Roman Adunka den dafür gegebenen Strafstoß zum 1:0 für Faakersee versenkte. Wernberg hatte kurz vor dem Ende noch eine große Möglichkeit zum Ausgleich, doch ein Schuss aus ca. elf Metern wurde zu zentral auf das Tor gebracht und Gästetormann Markus Tschernuth konnte die Chance vereiteln. Unter dem Strich verbuchte Faak gegen Wernberg einen knappen, aber dann doch nicht ganz unverdienten 1:0-Sieg.

Gustl Schaller, Trainer des FC Faakersee: "Es war die erwartet enge und harte Partie. Wir im Vorfeld vermutet, gewann die Mannschaft, die das erste Tor schießt. Das waren Gott sei Dank wir."

Die Besten: Keiner bzw. Tschernuth, A. Unterguggenberger

Die gute Bilanz des SV Wernberg hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gastgeber bisher elf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen.

Die Defensive von FC Faakersee (21 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse B zu bieten hat. Faak weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, fünf Punkteteilungen und nur einer Niederlage vor. 13 Spiele ist es her, dass der FC Faakersee zuletzt eine Niederlage kassierte.

Schon am Sonntag ist Wernberg wieder gefordert, wenn man beim SV Rapid Feffernitz gastiert. Für Faak geht es ebenso am Sonntag weiter, wenn man den SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch zum nächsten Schlagerspiel empfängt.

1. Klasse B: SV Wernberg – FC Faakersee, 0:1 (0:0)

65 Roman Adunka 0:1