Malta verschießt Elfer - Faakersee jubelt über späten Sieg dank Unterguggenberger

Details Sonntag, 08. Mai 2022 10:28

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der FC Faakersee mit 2:1 gegen SV Malta gewann. Vollends überzeugen konnte Faak dabei jedoch nicht. Im Hinspiel war der SV Malta noch mit 1:5 krachend untergegangen.

Malta mit der Führung

Sinisa Miljevic traf vor 150 Zuschauern nach neun Minuten zur Führung für den Gastgeber. Ein Schuss aus linker Position ins lange Eck wurde vom Torwart kurz abgewehrt und im Nachschuss war Miljevic erfolgreich. Zur Pause hatte SV Malta eine hauchdünne Führung inne.

Später Siegestreffer

Für das erste Tor von FC Faakersee war Florian Pribernig verantwortlich, der in der 64. Minute das 1:1 besorgte. Nach einem Angriff über links brachte Adunka den Ball scharf in die Mitte. Der Schuss wurde kurz abgewehrt und Pribernig traf volley zum Ausgleich. Zum Mann des Spiels avancierte Andreas Unterguggenberger, der für die Gäste in der Schlussphase den Führungs- bzw. Siegestreffer markierte (87.). Nach einer Flanke von der rechten Seite war er mit dem Kopf zur Stelle. Schließlich sprang für Faak gegen den SV Malta ein Dreier heraus.

Gustav Schaller, Trainer Faakersee: "Wegen der Tabellensituation war es klar, dass Malta sehr defensiv auftreten wird. Das 1:0 hat ihnen in die Karten gespielt. Danach haben sie zum Glück einen Elfmeter vergeben. Ein 0:2 hätten wir hier heute wohl nicht aufgeholt. Wegen unserer Dominanz war der Sieg am Ende aber verdient."

Die Besten: Ulrich Didyk (TW) bzw. Christoph Strauss (TW), Florian Pribernig (MF)

Am 21.05.2022 empfängt der SV Malta in der nächsten Partie im Derby die SG ASKÖ Gmünd/FC Lendorf 1b. Kommendea s Wochenende bekommt Faak Besuch vom FC Bad Kleinkirchheim.

1. Klasse B: SV Malta – FC Faakersee, 1:2 (1:0)

87 Andreas Unterguggenberger 1:2

64 Florian Pribernig 1:1

9 Sinisa Miljevic 1:0