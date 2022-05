Velden fixiert mit Kantersieg in Magdalen den Meistertitel

Details Montag, 30. Mai 2022 06:33

Der ATUS Velden kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Velden hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte sich Magdalener SC als keine große Hürde erwiesen und mit 0:10 verloren.

Nach 30 Minuten ging es los

Anel Mujkic brachte den ATUS Fliesen Koller Velden in der 30. Minute nach vorn. Roland Putsche brachte die Kugel nach einer Ecke per Kopf zum 2:0 für den Spitzenreiter über die Linie (34.). Den Vorsprung von ATUS Velden ließ Marc Robert Sand in der 37. Minute mit einem verwerteten Elfmeter anwachsen. Noch vor der Halbzeit legte Putsche seinen zweiten Treffer nach (40.). Wieder traf er mit Köpfchen. Velden gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Mit Galavorstellung in die Unterliga

Sand gelang ein Doppelpack (46./59.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der ATUS Fliesen Koller Velden bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde. Der Jubel kannte natürlich keine Grenzen, denn damit fixierten die Kicker vom Wörthersee den Titel und dürfen sich auf die Unterliga freuen.

Foto: ATUS Velden

Der MSC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der Gastgeber rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Im Sturm von VISEM Magdalener SC stimmt es ganz und gar nicht: 33 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich Magdalener SC schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach 26 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für ATUS Velden 64 Zähler zu Buche. Bei Velden greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 18 Gegentoren stellt der ATUS Fliesen Koller Velden die beste Defensive der 1. Klasse B.

Vor heimischem Publikum trifft VISEM Magdalener SC am nächsten Wochenende auf den FC Rennweg, während Velden zur Meisterfeier den SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch in Empfang nimmt.

1. Klasse B: VISEM Magdalener SC – ATUS Fliesen Koller Velden, 0:6 (0:4)

59 Marc Robert Sand 0:6

46 Marc Robert Sand 0:5

40 Roland Putsche 0:4

37 Marc Robert Sand 0:3

34 Roland Putsche 0:2

30 Anel Mujkic 0:1