Zinic trifft nach Belieben: Faak deklassiert den SC Arriach

Details Samstag, 04. Juni 2022 08:02

Faak kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon.Der FC Faakersee setzte sich standesgemäß gegen Arriach durch und schoss sich in dieser Partie wohl auch ein wenig den Frust über den verpassten Meistertitel von der Seele. Im Hinspiel hatte Faak keinerlei Probleme mit SC Arriach gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

Faaker Feuerwerk

Arriach geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Gal Zinic das schnelle 1:0 für Faakersee erzielte. Andreas Unterguggenberger beförderte das Leder zum 2:0 von Faak über die Linie (38.). Mit dem 3:0 durch Zinic schien die Partie bereits in der 39. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. Die Überlegenheit von FC Faakersee spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit dem 4:0 von Zinic für Faak war das Spiel dann schon vorzeitig entschieden (51.). Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Andreas Unterguggenberger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (60.). Das 6:0 für FC Faakersee stellte erneut Zinic sicher. In der 61. Minute traf er zum vierten Mal während der Partie. Mit dem Spielende fuhr der FC Faakersee einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SC Arriach klar, dass gegen Faak heute kein Kraut gewachsen war.

Gustav Schaller, Trainer FC Faakersee: "Wir hätten heute Arriach selbst wenn wir wollten, nicht am Leben lassen können. Für einen Abstiegskandidaten haben sie sich für mich zu wenig gewehrt."

Die Besten: Felix Bachlechner (MF), Andreas Unterguggenberger (ST) bzw. Keiner

Das Konto von Faak zählt mittlerweile 59 Punkte. Damit steht FC Faakersee kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Mit 79 geschossenen Toren gehört Faak offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse B. Nur viermal gab sichFaakersee bisher geschlagen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SC Arriach. Die mittlerweile 119 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. In der Endphase des Fußballjahres rangierten die Gäste im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und vier Unentschieden liegt man in der Rückrundentabelle gar nur auf dem vorletzten Platz. Sollte Magdalen die ausstehenden zwei Partien gegen Rennweg und Maria Gail gewinnen, könnte den Arriachern, die die Meisterschaft schon beendet haben, sogar noch der Abstieg drohen.

1. Klasse B: FC Faakersee – SC Arriach, 6:0 (3:0)

