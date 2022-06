Ewig junges Derby: Abwechslungsreiches Remis zum Abschluss zwischen Stockenboi und Feffernitz

Details Sonntag, 12. Juni 2022 05:11

SV Stockenboi am Weißensee und SV Rapid Feffernitz beendeten die Saison mit einem Torspektakel und trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte SV Feffernitz keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 9:3 gewonnen.

Last-Minute Ausgleich

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Hannes Gruber sein Team in der 14. Minute als er zum 1:0 für Stockenboi traf. Geschockt zeigte sich Feffernitz nicht. Nur wenig später war Besnik Hoxha mit dem Ausgleich zur Stelle (16.). Franz Zussner brachte den SV Stockenboi per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 18. und 28. Minute vollstreckte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Christoph Hatheier in der 29. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 2:3. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Alexander Hatheier, der in der 85. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den letztlich verdienten Ausgleich. Letztlich gingen Stockenboi und SV Rapid Feffernitz mit jeweils einem Punkt auseinander. Ein Spiel, dass vor allem für die Zuschauer toll anzusehen war und die Vorfreude auf die nächste Spielzeit nährte.

Am Ende des Fußballjahres rangiert der SV Stockenboi am Weißensee knapp im gesicherten Bereich. Allzu positiv liest sich die Bilanz des Gastgebers mit acht Siegen, sieben Unentschieden und 13 Niederlagen aber nicht, auch wenn es diesmal mit Platz zehn für den Klassenerhalt ausreicht. Der SV Stockenboi überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Gegen Ende der Spielzeit weiß auch der SV Feffernitz die Abstiegsränge hinter sich. Zum Saisonabschluss kommen die Gäste auf zehn Siege, sieben Unentschieden und elf Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Feffernitz in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

1. Klasse B: SV Stockenboi am Weißensee – SV Rapid Feffernitz, 3:3 (2:3)

85 Alexander Hatheier 3:3

29 Christoph Hatheier 2:3

28 Franz Zussner 1:3

18 Franz Zussner 1:2

16 Besnik Hoxha 1:1

14 Hannes Gruber 1:0