Fehlstart! Faakersee lässt gleich am Anfang der Saison Punkte liegen!

Details Dienstag, 26. Juli 2022 17:50

Die neue Saison in der 1. Klasse B brachte gleich eine dicke Überraschung mit sich. Titelaspirant FC Faakersee verlor wider aller Erwartungen zu Hause gegen den SV Stockenboi mit 0:1. Knapp 250 Besucher sahen eine interessante Partie, in der die Gäste das bessere Ende hatten.



Bei heißen Temperaturen rund um den Faakersee waren die Heimischen die bessere Mannschaft, erspielten sich Chance um Chance. Hinter die Torlinie wollte der Ball an diesen Sonntag aber nicht. Nach unzähligen vergebenen Hochkarätern deutete alles auf ein torloses Unentschieden hin, doch dann ereignete sich die große Überraschung zur Freude der Gäste vom Weissensee. In Minute 83 beförderte Marko Vincetic nach einem perfekt gespielten Konter das Leder in die Maschen. Faak versuchte noch mit allen Mitteln den Ausgleich zu erzielen, was ihnen aber nicht mehr gelang. Damit legt der FC Faakersee einen klassischen Fehlstart in die Saison hin, Stockenboi freut sich über drei - so nicht planbare - Punkte gegen den Titelanwärter.

Gustav Schaller, Trainer FC Faakersee:

"Natürlich erwartete jeder von uns drei Punkte zu Beginn der Saison, wir wurden förmlich in die Favoritenrolle hineingedrängt. In der ersten Halbzeit waren wir auch spielerisch überlegen, wir hatten mehr Ballbesitz und viele 1000%-ige Torchancen, welche wir aber leider nicht nutzen konnten. Mitte der zweiten Halbzeit wurde es für uns immer enger und so wie es im Fußball ist: Macht man die Tore vorne nicht, bekommt man sie hinten. Für das nächste Spiel erwarten wir uns wieder einen tiefstehenden Gegner, hoffen aber, dass wir diesmal eine Lösung finden können. Wir freuen uns aber auch, dass unser Roman Adunka wieder in den Kader zurückkehrt."

Viel Zeit zum Feiern und Trauern bleibt beiden Mannschaften nicht, schon nächstes Wochenende steht die 2. Runde am Programm. Dort muss Faak die Auswärtsreise nach Bad Kleinkirchheim antreten, Stockenboi empfängt zu Hause die SG ASKÖ Gmünd / Lendorf 1b.