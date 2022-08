Maria Gail besiegt Arriach nach giftiger zweiter Hälfte!

Details Sonntag, 31. Juli 2022 23:53

Am ersten Sonntag des Villacher Kirchtags trafen nur knappe zwei Kilometer davon entfernt der SV Maria Gail und der SC Arriach aufeinander. Maria Gail wollte nach dem Heimsieg letzte Woche gleich mit drei weiteren Punkten einen perfekten Saisonstart in der 1. Klasse B verzeichnen. Mit einer schwachen ersten und einer starken zweiten Halbzeit konnte dieses Vorhaben auch in die Tat umgesetzt werden. Mit 3:0 wurden die Gäste wieder nach Hause geschickt.

Anfangsschwierigkeiten bei den Gastgebern

Maria Gail fand in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht in die Partie. Arriach war die bessere Mannschaft, nur leider konnten sie diese Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Ein Freistoß aus knapp 35 Metern war die beste Chance der Gäste, Manuel Gappitz im Tor der Villacher konnte jedoch den Rückstand mit einer Glanzparade verhindern. Arriach hatte auch Pech, beim vermeintlichen Führungstreffer wurde auf Abseits entschieden.

Eine wirkende Kabinenansprache

In der zweiten Halbzeit drehte sich dann die Partie. Maria Gail kam besser aus der Kabine und wirkte wie ausgewechselt. In Minute 55 vollendete Raphael Kattnig eine schön gespielte Aktion mit Jan Logar und Maximilian Ulbing – 1:0. Nur elf Minuten später war Kattnig wieder zur Stelle, diesmal tankte er sich höchstpersönlich durch die gegnerische Abwehr und beförderte das Leder zum 2:0 hinter die Maschen. Beim 3:0 war Maximilian Ulbing Nutznießer eines Fehlers des gegnerischen Torhüters. Mit diesem Ergebnis endete auch das Spiel in Villach.

Dragan Kunic, Trainer SV Maria Gail:

„Nach dem großartigen Saisonstart letzte Woche wollten wir diese Runde gleich nachlegen. Anfänglich sah es aber gar nicht gut aus. Die erste Halbzeit war heute total daneben. Gott sei Dank konnten wir uns in der Halbzeit fangen und in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte zwei Tore erzielen. Danach war Arriach gebrochen und das Spiel entschieden. Somit finde ich, dass wir aufgrund des starken zweiten Durchgangs verdient gewonnen haben. Nächste Woche haben wir das dritte Heimspiel in Folge, wir werden auf dieses Match hinarbeiten und wieder versuchen, die drei Punkte zu erobern.“

Maria Gail empfängt kommende Woche zum Abschluss des Heimtriples den SV Stockenboi, Arriach hat die nächste Chance Punkte zu erkämpfen auswärts gegen die SG Schiefling/St.Egyden.