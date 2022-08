Nach 0:1: SG Schiefl./St.Egyden überrollt SC Arriach

Details Montag, 08. August 2022 17:05

SG Schiefl./St.Egyden drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ SC Arriach am Ende mit 5:1 keine Chance. 100 Zuschauer waren begeistert und ließen die heimische Mannschaft hochleben.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Niklas Stinnig sein Team in der 36. Minute. SC Arriach führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Davor Bokalic schoss für Schiefling/St.Egyden in der 66. Minute das erste Tor und legte den Grundstein für eine furiose zweite Halbzeit. Patrick Leczek brachte der Heimmannschaft nach 73 Minuten die 2:1-Führung. Das 3:1 für SG ASKÖ Schiefling/St.Egyden stellte erneut Bokalic sicher. In der 79. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 4:1 von SG Schiefl./St.Egyden sorgte Adrian Stroj, der in Minute 84 zur Stelle war. SG ASKÖ Schiefling/St.Egyden schraubte das Ergebnis in der 90. Minute mit dem 5:1 in die Höhe. Am Ende kam SG Schiefl./St.Egyden gegen SC Arriach zu einem verdienten Sieg.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für SC Arriach wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangieren die Gäste nur noch auf Platz 13. Einen klassischen Fehlstart legte SC Arriach hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Der nächste Gegner von Schiefling/St.Egyden ist SV Malta. SC Arriach gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei SV Rapid Feffernitz ab.

1. Klasse B: SG ASKÖ Schiefling/St.Egyden – SC Arriach, 5:1 (0:1)

90 Rafael Stoeber 5:1

84 Adrian Stroj 4:1

79 Davor Bokalic 3:1

73 Patrick Leczek 2:1

66 Davor Bokalic 1:1

36 Niklas Stinnig 0:1