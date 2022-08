Verrücktes Derby! Malta holt 0:3 auf und erkämpft sich den ersten Punkt der Saison!

Details Montag, 22. August 2022 01:11

Spät aber doch! Diese Worte treffen perfekt auf den SV Malta zu. Nach fünf Runden in der 1. Klasse B war es für die Oberkärntner endlich soweit und man konnte erstmalig in dieser Saison anschreiben. Im Derby gegen die SG Gmünd/Lendorf 1b sah es aber lange nicht danach aus. Nach 50 Minuten war man 0:3 im Rückstand, eine gelb/rote Karte und eine spektakuläre Aufholjagd bescherten den Kickern des SV Malta doch noch ein Remis.

Früher Doppelschlag von Gmünd

Gmünd gegen Malta ist sicherlich eines der spektakulärsten Derbys im Oberkärntner Raum. Auch an diesem Samstag wurde uns wieder bewiesen, warum dies so ist. Die Partie startete zunächst ausgeglichen, Gmünd beförderte sich aber durch zwei Tore von Fabian Esterl früh auf die Siegerstraße. Die 250 ZuseherInnen kamen bereits in Halbzeit eins voll auf ihre Kosten, ein tolles Derby wurde den Fans geboten. 2:0 war dann der Halbzeitstand. Nach der Halbzeit erwischte wieder Gmünd den besseren Start, Sandro Unterkofler sorgte mit dem 3:0 für die vermeintliche Vorentscheidung.

Gelb/Rote Karte als Gamechanger

In Minute 52 sah Michael Kohlmaier seine zweite gelbe Karte an diesem Nachmittag und wurde vom Platz verwiesen, so mussten die Gastgeber für die letzten knapp 40 Minuten zu zehnt agieren. So schnappte sich Malta die zweite Luft und schmiss nochmal alles nach vorne. Nachdem Gmünd eine 1000%ige Chance auf das 4:0 liegen ließ, verkürzte im Gegenzug Dejan Dandic auf 1:3. Dann passierte die nächsten 15 Minuten in Sachen Tore nichts, Gmünd sah wie der sichere Sieger aus. Aber als Philipp Truskaller in Minute 88 den Abstand auf ein Tor reduzierte, setzte Malta nochmals alles auf eine Karte, mit Erfolg: Patrick Jury erzielte in der Nachspielzeit den viel umjubelten Ausgleich der Gäste. Mit 3:3 endete somit dieses spektakuläre Derby, welches den Spielern von Malta sicher noch länger in Erinnerung bleiben wird.

Markus Stranner, Trainer SV Malta:

„In der ersten Halbzeit gerieten wir nach zwei Eigenfehler in Rückstand, eigentlich hätten wir auch schon gut und gerne 2:0 führen können. Als aber nach dem 3:0 die gelb/rote Karte gezückt wurde, setzten wir alles nochmal auf eine Karte und wurden auch belohnt. Es war ein tolles Derby!“

Michael Siller, Trainer SG Gmünd/Lendorf:

„Wir gingen hochmotiviert ins Derby rein und waren relativ schnell in Front, in der ersten Halbzeit vereitelte zudem unser Schlussmann einige gute Torchancen der Malteiner Kicker. Nach dem 3:0 war eigentlich alles klar, bis dieser blöde Platzverweis passierte. Malta schmiss alles nach vorne, wir hätten das 4:0 erzielen müssen, stattdessen wurden wir im Gegenzug bestraft. Dortmund musste dieses Wochenende das gleiche Schicksal wie wir erleben, da war es allerdings noch krasser. Kompliment an Malta, eine wahnsinnige Leistung, sie haben Moral bewiesen. Für uns ist es wie eine Niederlage, für Malta wie ein Sieg.“