7 Spiele, 21 Punkte! Maria Gail einzige Mannschaft in 1. Klasse mit Punktemaximum

Aktuell führt in der 1. Klasse B kein Weg am SV Maria Gail vorbei. Nach sieben Spielen stehen die Villacher mit dem Maximum von 21 Punkten an der Tabellenspitze. Daran konnte auch der ATUS Nötsch nichts ändern. Zu Hause feierten die Villacher vor 200 fußballhungrigen Zuseherinnen und Zusehern einen ungefährdeten 2:0 Heimsieg. Damit ist der SV Maria Gail neben dem SV Afritz (2. Klasse B) die einzige Mannschaft im Kärntner Unterhaus, welche alle gespielten Spiele gewonnen hat.

Spielbericht SV Maria Gail gegen ATUS Nötsch

Das Spiel startete für Nötsch mit einer kalten Dusche, nach einem Fehler der Gäste war es Ivan Krnjic, welcher die Weichen ganz früh auf Sieg stellte. Das Ziel von Nötsch, die Siegesserie der Villacher zu brechen, wurde bereits nach wenigen Minuten zu einem sehr schwierigen Unterfangen. Maria Gail war im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, Rudolf Dimnig im Tor der Gailtaler verhinderte einen höheren Rückstand. Zum Schluss der ersten Hälfte wurde Nötsch gefährlicher und erspielte sich einige gute Chancen. In Zählbares ummünzen konnten sie jedoch keine der Möglichkeiten. Der zweite Durchgang verlief bis auf das Detail, dass Maria Gail kein früher Treffer gelang, exakt wie die ersten 45 Minuten ab. Maria Gail war besser im Spiel, Nötsch sah phasenweise nur zu. In Minute 78 erzielte Raphael Kattnig das 2:0 und entschied somit frühzeitig die Partie. Das Match endete mit einem komfortablen Sieg für die Villacher. Nächste Woche steht für den SV Maria Gail die Auswärtsreise zum SV Arnoldstein am Programm. Man darf gespannt sein, ob sie dort ihre famose Serie fortsetzen können.

Interview mit Erfolgstrainer Dragan Kunic

Wie kommt ein so guter Saisonstart zustande?

Kunic: „Wir haben die letzte Zeit sehr gut trainiert, außerdem ist unser Kader hervorragend. Es passt zurzeit einfach alles, die Kameradschaft in der Mannschaft ist wunderbar. So kann es weitergehen.“

Was bedeutet es Ihnen, eine der zwei Mannschaften Kärntens ohne Punktverlust zu sein?

Kunic: „Es ist eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit in den letzten Wochen, die wir geleistet haben. Das Training macht sich bezahlt, das ist spitze.“

Bedeutet Ihnen diese Siegesserie generell etwas?

Kunic: „Natürlich. Es ist sehr nützlich für die Gemeinschaft mannschaftsintern. Meine Jungs haben es sich auch verdient, sie leisten tolle Arbeit. Es ist schön.“

Wie gehen Sie die nächsten Spiele an?

Kunic: „Ganz gleich wie die letzten Spiele auch, die gleiche Einstellung, das gleiche Ziel. Die Spieler bleiben am Boden. Wir schauen von Spiel zu Spiel und werden wieder kämpfen und alles riskieren, um drei Punkte zu holen.“

Ist Ihr Ziel der Aufstieg?

Kunic: „Wir schauen stets, dass wir besser werden. Natürlich versuchen viele in unserer Liga aufzusteigen. Wenn‘s möglich ist, dann nehmen wir es als Sahnehäubchen. Jetzt genießen wir die Zeit und freuen uns auf die nächsten Aufgaben, die uns bevorstehen.“