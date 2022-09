Ein Punkt, der keinem weiterhilft! Malta und Arriach trennen sich mit einem Unentschieden

Details Montag, 12. September 2022 14:03

Am Programm der 1. Klasse B stand dieses Wochenende ein Kellerduell. Der SV Malta, der die rote Laterne innehat, traf auf den SC Arriach, der auch im unteren Bereich der Tabelle zu finden ist. Nachdem es bis kurz vor Schluss sehr gut für Arriach ausgesehen hat, die Punkte an den Mittelpunkt Kärntens zu entführen, kam Malta doch nochmal zurück. Die Punkteteilung hilft im Endeffekt jedoch keinem Team weiter.

Doppelschlag nach torloser erster Hälfte

Für beide Mannschaften war diese Begegnung eine sehr wichtige. Beide hatten die Ambitionen, den Dreier zu holen und sich dadurch ein kleines Polster im Abstiegskampf zu schaffen. Schon zu Beginn war klar, dass eine Punkteteilung keinem helfen würde. Die erste Halbzeit verlief relativ ausgeglichen. Tormöglichkeiten gab es auf beiden Seiten, wobei die Kugel vorerst den Weg ins Netz noch nicht fand. Nach Wiederanpfiff konnte man dann aber feststellen, dass in der Gästekabine wohl etwas passiert sein musste. Der SC Arriach setzte gleich zu Beginn von Hälfte zwei einen Doppelschlag. So trafen Dejan Trifkovic und Bastian Stinnig innerhalb von nur zwei Minuten und brachten ihre Farben mit 2:0 in Front.

Malta bewies erneut Comeback-Qualitäten

Das Spiel war jedoch lange noch nicht gegessen. Nach dem Tiefschlaf der Maltinger in diesen zwei Minuten, wachten sie schließlich auf und konnten in Form von Jure Vozel in der 61. Minute wieder den Anschluss schaffen. Gefühle wie gegen Gmünd, doch noch zurückzukommen kamen in der Mannschaft des SV Malta wieder auf und genau so sollte es dann auch sein. Es war bereits tief in der Nachspielzeit, als Dejan Dandic in der letzten Aktion des Spiels zum Ausgleich traf. Zwar fühlte sich dieses Unentschieden für Malta wie ein Sieg an, doch hilft ihnen dieser eine Zähler nicht weiter, da man weiterhin die rote Laterne mit nur zwei Punkten innehat. Aber auch dem SC Arriach bringt dieser Punkt nicht viel, steht man doch mit vier Punkten nur am zwölften Tabellenrang.

Markus Stranner, Trainer SV Malta:

„Nachdem es in Halbzeit eins eigentlich hin und her ging, schossen sich die Gäste in nur zwei Minuten mit 2:0 in Führung. Ab dann spielten wir aber fast nur mehr auf ein Tor und haben uns das verdiente Unentschieden geholt. Wie schon gegen Gmünd bewiesen wir unsere Comeback-Qualitäten. Wichtig ist nun natürlich, diesen Schwung in die nächsten direkten Duelle gegen Tabellennachbarn mitzunehmen. Dort voll zu punkten würde uns sehr weiterbringen.“

Bevor aber diese Tabellennachbarn ins Maltatal reisen müssen, gehts für den SV Malta nächstes Wochenende noch an den Weissensee zu Stockenboi. Arriach erwartet den ATUS Nötsch in einem Heimspiel.