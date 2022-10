Ledenitzen gut in Form: 3:2-Sieg gegen SV Malta!

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 11:21

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen DSG Ledenitzen und SV Malta an diesem elften Spieltag. Die Überraschung blieb aus, sodass SV Malta eine Niederlage kassierte.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Patrick Christian Jury traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Enis Musanovic war es, der in der 13. Minute das Spielgerät im Tor von SV Malta unterbrachte. Denis Gavran stellte die Weichen für Ledenitzen auf Sieg, als er in Minute 26 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die Gastgeber bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Dejan Dandic für den Ausgleich sorgte (29.). Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. SV Malta musste den Treffer von Andreas Taupe zum 3:2 hinnehmen (58.). Unter dem Strich verbuchte DSG Ledenitzen gegen SV Malta einen 3:2-Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Ledenitzen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. DSG Ledenitzen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 31 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Ledenitzen. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat DSG Ledenitzen momentan auf dem Konto. Ledenitzen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

SV Malta findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 30 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Malta in dieser Saison. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Malta alles andere als positiv. Die letzten Auftritte von SV Malta waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Samstag trifft DSG Ledenitzen auf ATUS Nötsch, SV Malta spielt tags darauf gegen SV Rapid Feffernitz.

1. Klasse B: DSG Ledenitzen – SV Malta, 3:2 (2:2)

58 Andreas Taupe 3:2

29 Dejan Dandic 2:2

26 Denis Gavran 2:1

13 Enis Musanovic 1:1

5 Patrick Christian Jury 0:1