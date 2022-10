Im Nachholspiel: Schiefling/St.Egyden erkämpft sich einen Punkt gegen Titelaspirant Rothenthurn

Details Samstag, 08. Oktober 2022 19:11

Am zweiten Freitag in Oktober stand in der 1. Klasse B noch ein Spiel aus der 10. Runde aus. Das Match zwischen dem Sportverein Rothenthurn und der SG ASKÖ Schiefling/St. Egyden, das vor zwei Wochen abgesagt wurde, wurde an diesem Freitagabend nachgeholt. Favorit war natürlich der bisher ungeschlagene Tabellenführer Rothenthurn. Doch durch eine kämpferisch gute Leistung konnten die Gäste aus Schiefling den Titelaspiranten zwei Punkte abknöpfen.

Wilder Schlagabtausch in den ersten 45 Minuten

Aufgrund der Situation in der Tabelle war dieses Nachtragsspiel für beide Mannschaften als wichtiges Spiel anzusehen. Für die Gastgeber ging es darum, sich vorne ein kleines Polster an der Spitze zu verschaffen und auch die Gäste aus Schiefling hatten die Chance, mit einem Erfolg einen Schritt nach vorne zu machen. Genau so startete die Begegnung am Sportplatz in Rothenthurn auch, jedoch mit einem besseren Start der Gäste. Matic Petek konnte die SG in der 10. Minute das erste Mal jubeln lassen. Keine Spur der Verunsicherung war aber bei den Drautalern zu sehen. Bereits zwei Minuten später konnte Mario Mihajlovic die Partie wieder egalisieren, ehe Thomas Platzer in der 17. Minute einen Elfer sicher zum 2:1 verwandelte. Wieder war es in der 35. Minute ein Strafstoß, den Thomas Platzer verwandelte und Rothenthurn weiter in Führung brachte. Doch prompt kam die Antwort der Gäste. Einen direkten Freistoß verwandelte nur zwei Minuten später Florian Kamnik sehenswert zum Anschlusstreffer. Halbzeitstand war also 3:2.

Schiefling gelingt der Ausgleich

Nach diesem Treffer kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste aus der Wörtherseer-Gegend Blut geleckt. Den Mannen aus Schiefling gelang es in der 51. Minute durch Nermin Hasancevic den Ausgleichstreffer zu erzielen. Somit gelang es ihnen, einen Zwei-Tore-Rückstand gegen den überragenden Tabellenführer aufzuholen und in ein Unentschieden umzumünzen. Auch in weiterer Folge hielten die Gäste den Druck von Rothenthurn gut stand und schafften es schließlich, diesen einen hart erkämpfen Punkt über die Ziellinie zu retten. An der Platzierung im Tableu ändert sich für die Gastgeber durch dieses Unentschieden nichts. Die Chance, einen Sprung nach vorne zu machen wurde jedoch vertan. Schiefling bleibt auch weiterhin am guten fünften Platz in der Liga stehen.

Josef Reichmann, Co-Trainer SG Schiefling/St. Egyden:

„Rothenthurn ist der klare Aufstiegskandidat in dieser Liga und das stärkste Team, gegen das wir in dieser Saison gespielt haben. Das Ergebnis war im Endeffekt glücklich aber aufgrund unserer kämpferischen Leistung verdient. Wir hatten aus vier Torchancen drei Tore gemacht. Einen Zwei-Tore-Rückstand gegen den Tabellenführer aufzuholen ist aber auch ein Zeichen der Qualität unsererseits. Weiterhin wollen wir natürlich aus jedem Spiel das bestmögliche Ergebnis rausholen und so viele Punkte wie möglich mitnehmen.“

Am Sonntag geht’s schon für beide Teams in der Liga weiter. Auf Schiefling wartet mit Faak ein weiteres schwieriges Auswärtsspiel, während Rothenthurn zu Hause auf den SV Stockenboi trifft.