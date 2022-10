Klarer Sieg! Arnoldstein lässt auch gegen Bad Kleinkirchheim nichts anbrennen

Details Montag, 10. Oktober 2022 09:44

Die 12. Runde der 1. Klasse B stand an diesem Wochenende am Programm und mit ihr auch viele spannende Begegnungen. Unter anderem jene zwischen dem SV WEB-STAPLER Arnoldstein und dem FC Bad Kleinkirchheim. Die Gastgeber, die erst letzte Saison aus der 2. Klasse aufgestiegen sind und seitdem eine Glanzleistung hinlegen, wollten diese natürlich fortsetzen mit einem Sieg gegen Bad Kleinkirchheim. Ein klares 3:0 war am Ende das, was auf der Anzeigetafel nach 90 Minuten stand.

Knappe Pausenführung für die Gastgeber

An diesem bewölkten Sonntagnachmittag, haben 140 Zuseher den Weg ins Waldparkstadion von Arnoldstein gefunden. Die nicht zu warmen Temperaturen sorgten für ein perfektes Fußballwetter. Trotz der perfekten Bedingungen, startete das Match sehr zerfahren mit vielen Fehlern und wenig Chancen. Eine halbe Stunde mussten die Fans am Sportplatz warten, bis sie endlich das erste Erfolgserlebnis bejubeln durften. Manuel Rossmann brachte seine Arnoldsteiner Mannschaft mit 1:0 in Führung. Bis auf eine gelbe Karte auf heimischer Seite geschah dann bis zum Pausenpfiff nichts mehr.

Schnelle Entscheidung der Partie

Zur Halbzeit vollzog Trainer Pipunic schließlich einen Doppelwechsel, der sich bald bezahlt machte. Vorher zeigte aber der Schiedsrichter nach einem Foul von Fabian Trausnitz auf den Elfmeterpunkt. Diese Möglichkeit ließ sich Asmir Halilovic natürlich nicht nehmen und erhöhte den Zwischenstand auf 2:0. Nur zehn Minuten später gelang dem eingewechselten Semir Majetic, das Spiel zugunsten der Gastgeber zu entscheiden. Mit seinem Treffer zum dritten Tor für Arnoldstein schnürte er den Sack zu. Bad Kleinkirchheim konnte wenig dagegensetzen und so blieb es bei diesem 3:0 für die Gailtaler, die einen starken dritten Platz hinter Rothenthurn und Faak fixieren können. Nur zwei Niederlagen hagelte es in der laufenden Saison für den Aufsteiger, gegenüber stehen ein Unentschieden und neun Siege. Beim FC Bad Kleinkirchheim siehts hingegen nicht so rosig aus. Dreht man die Statistik der Arnoldsteiner Mannschaft um, so kommt man auf die Saisonausbeute von Bad Kleinkirchheim: zwei Siege, ein Unentschieden, neun Niederlagen.

Stevo Pipunic, Trainer SV Arnoldstein:

„Das Resultat der Begegnung hat gepasst, jedoch haben wir kein gutes Spiel geliefert. Zwar waren wir effizient, doch haben wir die Partie in vielen Situationen zu leicht genommen und einige Chancen vergeben. Wir haben aber eine starke Mannschaft, bei der sich die Gegner schwertun, was mitzunehmen. Nachdem wir gegen Stockenboi unglücklich zwei Punkte verloren haben, freuen wir uns diese Woche wieder über den Dreier. Für die kommenden Matches nehmen wir uns die volle Punkteausbeute vor.“

Diese Ambitionen will der SV Arnoldstein nächste Woche wieder beweisen, wenn es heißt Absteiger gegen Aufsteiger. Die Gailtaler treffen nämlich auf die DSG Ledenitzen. Bad Kleinkirchheim muss daheim gegen den Titelaspiranten und Favoriten, den SV Rothenthurn, bestehen.