Arriach wieder Schauplatz für Torfestival! Faakersee gewinnt mit 7:3!

Details Montag, 17. Oktober 2022 21:08

In der 1. Klasse B wurde an diesem Wochenende die 13. Runde ausgespielt. Ein wahres Schützenfest trug sich wieder einmal am Sportplatz des SC Arriach zu. Bereits vor zwei Wochen gingen die Gegendtaler mit 1:10 gegen den SV Rothenthurn unter. Auch dieses Mal zog Arriach wieder den Kürzeren. Der Gegner am Samstag war ein weiterer Meisterschaftsfavorit, der FC Faakersee. In einem kurzweiligen Torspektakel trafen die Seekicker sieben Mal, mussten jedoch auch einige Gegentreffer einstecken. Nichtsdestotrotz gewannen die Mannen von Gustl Schaller mit 7:3.

Katastrophale erste Halbzeit für Arriach

Die ersten 45 Minuten verliefen überhaupt nicht nach Wunsch für Arriach. Nicht nur, dass man bereits mit 0:4 in Rückstand geraten war, man musste auch ab Minute 44 mit einem Mann weniger agieren. Torhüter Philipp Kranzelmayer sah nach einer Notbremse die rote Karte und wurde vom Platz verwiesen. Die Treffer für den FC Faakersee in Halbzeit eins erzielten Andreas Unterguggenberger (2x), Arnel Mulahalilovic und Roman Adunka. Obwohl Arriach in den ersten 15 Minuten dieser Partie gut den Druck der Gäste standhalten konnte, bahnte sich nach dem ersten Durchgang ein erneutes Debakel für die Hausherren an.

Ausgeglichener zweiter Durchgang

Nach der Halbzeitpause schaltete Faakersee einen Gang zurück, dies konnte Arriach sofort für sich nützen. Niklas Stinnig verkürzte kurz nach Wiederanpfiff auf 1:4. Jegliche Comeback-Hoffnungen der Hausherren wurden aber prompt wieder zerstört. Andreas Unterguggenberger vollendete seinen Hattrick und stellte den Vier-Tore-Vorsprung wieder her. Die zweite Halbzeit war aber weitaus ausgeglichener, als es noch die erste war. Jetzt sahen die Zuseher Chancen auf beiden Seiten. Zunächst durfte Arriach wieder jubeln: In Minute 71 erzielte Dejan Trifkovic den zweiten Treffer der Hausherren. Die Antwort der Seekicker ließ aber erneut nicht lange auf sich warten, sie erfolgte sogar doppelt: Roman Adunka und Kenan Derzic erhöhten auf 7:2. Den letzten Treffer dieses Torfestivals durften aber die Gastgeber feiern, Srdan Arsic war der Torschütze. Damit geht innerhalb von zwei Wochen das nächste Schützenfest am Arriacher Fußballplatz zu Ende. Nach dem 1:10 gegen Rothenthurn konnten die Gegendtaler dieses Mal wenigstens zwei Treffer mehr erzielen und mussten drei Tore weniger einstecken. Trotzdem muss Arriach an der Defensive feilen, 19 Tore aus den letzten drei Spielen sprechen für sich. Der FC Faakersee hingegen darf sich freuen, mit dem Sieg konnte man Arnoldstein, welche einen Punktverlust hinnehmen mussten (2:2 in Ledenitzen) einholen. Man rangiert somit auf dem zweiten Platz.

Trainer Gustl Schaller, FC Faakersee:

„Arriach hatte in der Anfangsviertelstunde ein paar Halbchancen, welche sie aber nicht nutzen konnten. Dadurch sind sie in Bedrängnis geraten und wir konnten unser Spiel aufziehen. Das Match war nach dem 2:0 praktisch gegessen, spätestens nach der roten Karte für den Arriacher Schlussmann war alles entschieden. Mich persönlich stört es, dass wir in der zweiten Halbzeit trotz nummerischer Überzahl nur Unentschieden gespielt haben. Im Endeffekt waren wir immer spielbestimmend. Die Partie hätte aber sicher auch ganz anders ausschauen können, wenn die Gastgeber das erste Tor geschossen hätten.“