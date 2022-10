Kantersieg! Rothenthurn deklassiert Ledenitzen eindrucksvoll

Details Montag, 24. Oktober 2022 17:43

Der Sportverein Rothenthurn ist klarer Titelfavorit in der 1. Klasse B, dies wurde auch an diesem Wochenende wieder eindrucksvoll bewiesen. Noch keine einzige Niederlage mussten sie in dieser Saison hinnehmen, lediglich drei Mal wurden die Punkte geteilt und ganze elf Mal ging man als Sieger vom Platz. Der DSG Ledenitzen ließ man im Spitzenspiel überhaupt keine Chance und gewann klar mit 5:0. Drei Treffer steuerte dabei Toptorjäger Grega Gorisek bei.

Horrorstart für Ledenitzen wird sogleich bestraft

Vor rund 250 Zusehern legten die Gastgeber einen wahren Horrorstart hin. Bereits in Minute zwei sah Torhüter Kevin Wrolich aufgrund von Torchancenverhinderung die rote Karte und wurde frühzeitig zum Duschen geschickt. Nico Perhinig hütete ab sofort das Tor und Ledenitzen musste fast das gesamte Spiel mit zehn Spielern über die Bühne bringen. Lange gelang dies jedoch nicht, schon in der sieben Minute nutzten die Gäste diese Situation aus und netzten durch Grega Gorisek zum 0:1. Noch dicker für Ledenitzen kam es in der zehnten Minute. Ein Ball von Markus Pinter landete zum 0:2-Rückstand im eigenen Tor. Somit war nach zehn Minuten das Spiel eigentlich schon gegessen.

Rothenthurn lässt nicht nach

Aufgrund dieses Zwischenstandes nach zehn Minuten mit einem Mann mehr hätte der SV Rothenthurn eigentlich einen oder zwei Gänge zurückschalten können. Die Mannen von Hannes Truskaller taten aber genau das Gegenteil und zeigten ihre Klasse. So schnürte Grega Gorisek in der 23. Minute seinen Doppelpack, ehe Mario Mihajlovic knapp vor der Pause einen Freistoß sehenswert verwandelte. Auch in Hälfte zwei waren die Jungs aus der Spittaler Gegend die spielbestimmende Mannschaft. Sie fanden viele Chancen aufs fünfte Tor vor. Eine davon verwertete Topscorer Gorisek dann noch in der 66. Minute und durfte sich über einen Hattrick freuen. Dies war auch schon der Schlusspunkt in der von den Gästen dominierten Partie, mehr geschah bis zum Schlusspfiff nicht mehr. Damit steht der SV Rothenthurn kurz vor Ende der Herbstsaison am souveränen ersten Rang. Ledenitzen gehört derweil der siebte Platz.

Hannes Truskaller, Trainer SV Rothenthurn:

„Die frühe rote Karte des Ledenitzner Goalies spielte uns natürlich in die Karten. Mit einem Mann mehr am Spielfeld konnten wir unsere Dominanz ausspielen. Der Sieg, auch in dieser Höhe, war hochverdient. Mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit hätte er sogar noch höher ausfallen können. Es läuft derzeit alles nach Plan. Wir sind weiterhin ungeschlagen und sind auf einem guten Weg, unser deklariertes Ziel, den Aufstieg in die Unterliga, umzusetzen. Auch freuen wir uns über die Cuppartie am Mittwoch, in der wir gegen den Kärntnerligisten St. Jakob als Underdog reingehen. Sonst sind wir in der Liga ja immer der Favorit.“

Im Pokalduell im Viertelfinale des KFV-Cups gegen den SV St. Jakob/Ros. will man natürlich auch das bestmögliche Ergebnis erzielen. In der Liga wartet nächsten Samstag ein Heimspiel gegen den SV Malta. Die DSG Ledenitzen trifft auswärts auf den SV Wernberg.