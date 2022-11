Feffernitz gibt zwei Mal Führung aus der Hand und verliert gegen Schiefling/St.Egyden!

Details Montag, 31. Oktober 2022 18:54

Am Samstag wurde in Kärntens 1. Klasse B die 15. Runde ausgespielt. Diese Runde war auch zugleich der letzte Spieltag im Herbst, die Liga verabschiedetet sich in die Winterpause. Doch knapp vor der fünfmonatigen Pause ging es am Sportplatz der SG Schiefling/St.Egyden heiß her. Sie empfingen zu Hause den SV Feffernitz. In einer hochklassigen Partie waren die Gäste zwei Mal in Führung, mussten sich schlussendlich aber doch mit 2:4 geschlagen geben.

Für den SV Feffernitz startete die Partie optimal: Nach noch nicht einmal 120 Sekunden konnte man den ersten Treffer verbuchen, Matic Jeglic war der glückliche Torschütze. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, beide Teams hatten in späterer Folge gute Gelegenheiten, einen weiteren Treffer zu erzielen. Bis zur 36. Minute blieb es in Sachen Tore allerdings ruhig. In bereits erwähnter Minute konnte aber Schiefling/St.Egyden ausgleichen. Florian Kamnig sorgte mit dem 1:1 für den verdienten Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

Feffernitz trifft, Schiefling/St.Egyden antwortet doppelt

Die zweite Halbzeit startete wie der erste Durchgang mit sehr viel Schwung. Es war ein ausgeglichenes Spiel, in welchem beide Mannschaften einige Akzente in der Offensive setzten konnten. Die Führung konnten dann die Gäste wieder beanspruchen. Der Routinier Markus Mikl war in Minute 61 zur Stelle, er brachte seine Mannen zum zweiten Mal an diesem Nachmittag in Front. Die Antwort der Gastgeber folgte aber postwendend. Keine zwei Minuten später glich Philipp Glanzer aus. Das war auch noch nicht alles: Wiederrum nur kurz darauf brachte Stefan Walcher die SG zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung. Feffernitz versuchte alles, um das Spiel wieder an sich zu reißen und auszugleichen. Ein weiterer Treffer wollte den Gästen aber nicht mehr gelingen. Ganz im Gegenteil: Knapp vor Schluss entschied Michael Engelmann das Spiel, er erzielte in der 87. Minute das 4:2. Damit geht der SV Feffernitz trotz zweimaliger Führung als Verlierer vom Platz. In der Tabelle ist man mit einem Sieg, einem Unentschieden und 13 Niederlagen auf den vorletzten Platz wiederzufinden. Feffernitz hat gleich viele Punkte wie der SV Arriach, nur die Tordifferenz der Gegendtaler ist schlechter.

Trainer Manuel Prettenthaler, SV Feffernitz:

„Das Spiel war – wie bereits unsere gesamte Saison – verkorkst. Wir mussten acht Spieler ersetzen, da ist zur Zeit bei uns richtig der Wurm drinnen. Die Ersatzspieler sind körperlich nicht ganz fit und folgendermaßen dann auch in Halbzeit zwei eingegangen. Unsere Taktik war, dass Schiefling das Spiel machen soll und wir auf Konter warten bzw. unser Glück über Standardsituationen versuchen. Das hat am Anfang auch relativ gut funktioniert. Wir sind 1:0 und 2:1 in Führung gegangen. Nach dem raschen 2:2 waren aber die Köpfe meiner Spieler unten, da war das Spiel gelaufen. Im Winter kommen hoffentlich unsere Verletzten wieder zurück, außerdem werden wir uns um ein bis zwei Verstärkungen umschauen.“

Jetzt darf man sich in der 1. Klasse B aber zuerst auf die Winterpause freuen. Beide Mannschaften werden sich sicherlich bestmöglich auf die Frühjahrssaison vorbereiten. Der Spielbetrieb startet wieder am 1. April 2023. Feffernitz empfängt den SV Arnoldstein, die SG Schiefling/St.Egyden ist beim SC Arriach zu Gast.