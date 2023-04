Malta und Wernberg trennen sich mit gerechtem 2:2

Details Sonntag, 02. April 2023 13:40

Wir schreiben die 16. Runde in der 1. Klasse B und der SV Malta empfängt die Mannschaft vom SV Wernberg zum Duell. Für die Heimelf wäre ein Sieg sehr wichtig, um weiteren Abstand zu den beiden letzten Tabellenplätzen zu gewinnen, aber so einfach wollte es Wernberg den Kickern aus Malta nicht machen.

Malta mit schnellem Doppelpack

In Minute 13 durften die Heimischen bereits das erste Mal jubeln. Nach einer Flanke in den Strafraum stand dort der mitgelaufene Verteidiger Dejan Dandic genau richtig und verwertete diese zur 1:0 Führung für den SV Malta. Wernberg schien nun etwas geschockt und so gelang es der Heimelf in Minute 20 ihre Führung durch einen Foulelfmeter auf 2:0 auszubauen. Verwandelt wurde der Elfmeter abermals von Dejan Dandic, der damit am heutigen Tag bereits zum zweiten Mal traf. Nun schien auch Wernberg in Spiel gekommen zu sein und die Gäste verkürzten noch in Minute 29 auf 2:1. Mit diesem Ergebnis ging es für beide Teams auch in die Pause.

Wernberg mit Strafstoß in den Schlussminuten

Wernberg versuchte nun alles, um in Malta doch noch Punkte mitzunehmen. Die ganzen Angriffe und Torchancen wurden aber allesamt nicht genützt oder verliefen sich. Trainer Piuk versuchte mit frischer Offensivpower das Spiel noch zu deren Gunsten zu drehen, aber bisher ohne Erfolg. Erst ein Strafstoß in Minute 88, verwandelt durch Daniel Vujcic brachte das erlösende 2:2 Remis für die Wernberger.

Markus Stranner (Trainer SV Malta):

„Eigentlich sind es zwei verlorene Punkte für uns. Wenn man schon 2:0 führt, möchte man das Spiel natürlich gewinnen. Auf das gesamte Spiel gesehen war das Remis aber wohl für beide Mannschaften verdient. Für uns heißt es von Spiel zu Spiel zu schauen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln um nicht auf den Abstiegsplatz zu geraten. Der Kader ist recht dünn, daher wird die Aufgabe sehr schwierig.“

Am kommenden Wochenende muss Malta zum FC Faakersee und sich dort beweisen um weitere Punkte einfahren zu können. Die Wernberger empfange zu Oster die Mannschaft vom ATUS Nötsch. Für Wernberg ist der Klassenerhalt wohl bereits reine Formsache, für Malta liegt hierzu aber noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich.

