Gemeindederby war klare Angelegenheit für den FC Faakersee

Details Montag, 03. April 2023 09:46

Im ersten Meisterschaftsspiel im Jahr 2023 kam es in der Gemeinde Finkenstein zum innergemeindlichen Derby der beiden Vereine von der DSG Ledenitzen und FC Faakersee. Faakersee spielt in der heurigen Saison in der 1. Klasse B noch um den Aufstieg und durfte sich daher keinen Ausrutscher erlauben. Die DSG Ledenitzen wollte es den Gästen natürlich nicht zu leicht machen und so versprach das Derby einiges an Brisanz.

Raue erste Halbzeit

Beide Teams schenkten sich von Beginn an keinen Millimeter vom Spielfeld und so gab es für die Heimischen und mitgereisten Schlachtenbummler in den ersten 45 Minuten nichts zu jubeln. Die Gäste waren das ein oder andere Mal, meist durch Standards, gefährlich vor dem Gehäuse der Heimelf, konnten ihre Chancen aber noch nicht nutzen. Anstelle von Toren sahen die Zuschauer jedoch einige, teilweiße auch harte, Fouls von beiden Mannschaften und so musste der Unparteiische in der ersten Halbzeit bereits drei Spieler mit der gelben Karte verwarnen.

Gäste drücken auf den Sieg

Die zweite Halbzeit begann für die Gäste wie man es sich wohl erhofft hatte. In der 48. Minute schraubte sich Andreas Unterguggenberger höher als sein Gegenspieler und verwertete den hohen Ball unhaltbar per Kopf zur 0:1 Führung. Nun kam auch die Heimelf etwas ins Spiel und hatte Möglichkeiten auf den Ausgleich, aber Roman Adunka stellte in Minute 69 auf 0:2. Er ließ dem Ledenitzner Schlussmann Kevin Wrolich mit einem flachen Schuss keine Chance. Nach einem Foulelfmeter in Minute 82 war es erneut Roman Adunka der das Spiel mit dem Treffer zum 0:3 für die Gäste entschieden hat. In den Schlussminuten gelang es Enis Musanovic noch in der 88. Minute den Ehrentreffer für die Heimischen zu erzielen und traf zum 1:3 Endstand.



Gustav Schaller (Trainer FC Faakersee):

„Es war spielerisch ein sehr schwieriges Spiel. Die Heimischen haben es taktisch sehr gut gespielt auf ihrem Platz, uns wenig Spielraum gegeben und war im Gegenzug im Kontor sehr gefährlich. In der zweiten Halbzeit hat die Kraft aber nachgelassen und so kamen wir zu unseren Chancen. Es war dann nur noch einige Frage der Zeit bis wir trafen. Wir hatten noch die ein paar sehr gute Chancen, die haben wir aber nicht genutzt. Für uns war es ein sehr wichtiger Sieg um auf Schlagdistanz zu Rothenthurn zu bleiben. Die DSG Ledenitzen hat sich im Winter gut verstärkt und wird im Frühjahr sicher für jeden ein unangenehmer Gegner sein.“



Zu Ostern fährt die Mannschaft von der DSG Ledenitzen zum Auswärtsspiel nach Gmünd, wo man auf die 1b Mannschaft vom ASKÖ Gmünd/FC Lendorf trifft. Für die Kicker vom FC Faakersee gibt es ein Heimspiel gegen den SV Malta.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei