Arriach wahrt seine Chance auf Rettung durch Sieg gegen Feffernitz

Details Samstag, 08. April 2023 21:25

Am heutigen Karsamstag wurde nicht nur beim traditionellen Osterböllern geschossen, sondern auch im Abstiegskampf der 1. Klasse B zwischen dem SC Arriach und SV Rapid Feffernitz. Für die Heimischen war das Spiel enorm wichtig, damit die Gäste nicht auf sechs Punkte mit dem rettenden Ufer davonziehen würden und so durfte man ein emotionales Spiel erwarten.

Wilde Anfangsphase in Arriach

Lediglich vier Ballkontakte war für die Heimelf nötig, bis es die ersten Jubelschreie gab. Der SC Arriach hatte Ankick und, es folgte ein Sturmlauf mit Torabschluss zum 1:0 durch Haris Heljezovic in der ersten Minute. Die Gäste ließen das jedoch nicht auf sich sitzen und glichen quasi im Gegenzug in der fast ebenso schnellen Manier aus, jedoch traf Markus Mikl in der zweiten Minute aus einem Freistoß zum Ausgleich. Der Jubel der mitgereisten Gästefans war noch kaum verflogen, da gab es für die Heimischen erneut Grund zum Jubel. Asim Cetin sorgte in der fünften Minute für das 2:1 durch einen verwandelten Strafstoß. Nur wenige Minuten später stellte Niklas Stinnig noch in Minute zwöfl für das 3:1 der Heimelf. Nach dieser Turbulenten Anfangsphase wurde das Spiel etwas härter, jedoch immer im Rahmen des erlaubten, aber so war es wohl auch der Tabellensituation gemäß zu erwarten.

Heimelf rettet Sieg über die Zeit

Die zweiten 45 Minuten gingen weiter wie die ersten aufgehört hatten, mit harten, aber fairen, Fußball. Tim Oman gelang in Minute 57 sogar das 4:1, was wohl den Anschein einer Vorentscheidung machte, jedoch irrte man sich, wenn man das dachte. Nur kurze Zeit später, in der 61. Minute, verkürzte Blas Jamsek auf 4:2. Der eingewechselte Sandro Smeritschnig stellte in Minute 67 jedoch wieder den alten Torabstand her und traf zum 5:2 für Arriach. IN der Schlussphase wurde es dann nochmal heiß. In Minute verkürzte Florian Nagelschmied erneut auf 5:3, ehe der eingewechselte Manuel Prettenthaler in der 81. Minute gar den Anschlusstreffer zum 5:4 schoss. In den letzten Minuten wurde es also nochmal spannend, aber die Heimelf verteidigte den Vorsprung und gewann das Duell und damit die drei Punkte.

Martin Kelz (Co-Trainer SC Arriach):

„Es war ein verdienter, aber hart erkämpfter Sieg. Das Spiel war wie erwartet emotional und hart, aber fair von beiden Teams. Über das gesamte Spiel gesehen waren wir sicher besser, auch wenn Feffernitz die letzten 20 Minuten stark auf den Ausgleich drückte. Am Ende haben wir das Ergebnis über die Zeit gebracht und die Punkte geholt. Für uns war das sehr wichtig.“

