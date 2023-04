Rothenthurn untermauert seine Aufstiegsambitionen im Spitzenspiel

Details Sonntag, 09. April 2023 08:00

Am Karsamstag gab es in der 1. Klasse B die zweite Runde im Frühjahr zu spielen. In Runde 17 empfing der Tabellenführer SV Rothenthurn den Aufsteiger SV Arnoldstein, welcher sich im Laufe der Saison im vorderen Drittel festsetzen konnte. Die Heimischen sorgten im Duell jedoch schnell für klare Verhältnisse.

Gorisek mit Doppelschlag in der ersten Halbzeit

Der Tabellenführer ließ im Spiel gegen Arnoldstein nichts anbrennen und so übernahm man von Anpfiff an sofort die Kontrolle über das Spiel, was sich recht schnell auf das das Ergebnis auswirkte. Grega Gorisek sorgte bereits in Minute vier für die 1:0 Führung seiner Heimelf. Danach erspielten sich die Rothenthurner noch einige Chancen in den ersten 45 Minuten, welche in der 29. Minute, wieder durch Grega Gorisek, zur 2:0 Pausenführung genutzt wurden.

Schneller Treffer und danach Verwaltungsmodus

Kurz nach Wiederanpfiff überraschte man die Gäste erneut sehr schnell und so konnte Thomas Klingbacher via Foulelfmeter bereits in der 50. Minute auf das komfortable 3:0 Endergebnis stellen. Die restliche Spielzeit verwaltete die Heimelf das Ergebnis gekonnt in all seiner Routine und ließ nichts mehr anbrennen. Man zeigte keine Unkonzentriertheit und fuhr souverän die drei Punkte ein und vergrößerte vorübergehend den Abstand zum Tabellenzweiten.

Hannes Truskaller (Trainer SV Rothenthurn):

„Wir haben das Spiel hoch verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit haben wir schnell für klare Verhältnisse gesorgt und nach dem 3:0 haben wir das Spiel verwaltet. Für uns war es ein wichtiger Schritt für unser Saisonziel gegen einen sehr starken Aufsteiger. Für mich war heute unser Stürmer Grega Gorisek der Spieler des Tages, aber auch den Unparteiischen DI Martin Begusch möchte ich erwähnen. Er hat das Spiel sehr souverän geleitet, auch das sollte mal erwähnt werden. Wir freuen uns nun auf das Heimspiel im Halbfinale des KFV-Cup gegen den SAK am kommenden Dienstag. Wir hoffen auch zahlreiche Unterstützung und eine großartige Kulisse.“

Die Heimelf erwartet eine englische Woche, denn bereits am Dienstag bestreitet man das Heimspiel im KFV-Cup-Halbfinale gegen den favorisierten SAK, aber der Cup hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und mit etwas Glück möchte man dort für eine Überraschung sorgen. Danach geht es am Wochenende zum Auswärtsspiel nach Feffernitz. Der SV Arnoldstein empfängt in der nächsten Runde den SV Wernberg und kann sich die ganze Woche darauf vorbereiten, da man nicht mehr im KFV-Cup vertreten ist.

