Bad Kleinkirchheim gewinnt drei wichtige Punkte gegen SG Schiefling/St. Eygden

Details Sonntag, 16. April 2023 15:57

In der 18. Runde der 1. Klasse B trat die Spielgemeinschaft ASKÖ Schiefling/ASKÖ St. Egyden die Auswärtsfahrt zum FC Bad Kleinkirchheim an. Unter zuletzt winterlichen Bedingungen und den örtlichen Gegebenheiten wurde das Spiel auf den dort vorhandenen Kunstrasen ausgetragen, was für die Heimischen möglicherweise ein leichter Vorteil gewesen sein kann.

Heimelf widersteht der Druckphase und erzielt Doppelschlag

In den ersten Minuten wollten die Gäste die Kontrolle an sich nehmen und drückten auf eine frühe Führung für diese. Die Chancenauswertung in den ersten 45 Minuten war allerdings nicht gegeben und so blieb man in der ersten Spielhälfte torlos, obwohl das ein oder andere Tor hätte drin sein können. Gegenteilig dazu konnten die Heimischen ihre wenigen Chancen jedoch nutzen und so gingen diese mit ihrer ersten Chance im Spiel auch schon in der 13. Minute durch Marcel Michael Trausnitz mit 1:0 in Führung. Danach schien bei den Gästen etwas der Faden gerissen zu sein und die Druckphase schien in ihrer Dominanz beendet zu sein. Mit Sascha Ortner konnten die Kleinkirchheimer in Minute 30 sogar mit 2:0 ihre Führung ausbauen und damit in die Pause zu gehen.

Schiefling/St. Egyden schlägt zurück, verliert am Ende aber doch

Nach der Halbzeitpause war der Beginn wieder recht ähnlich zu den ersten 45 Minuten. Wieder drückten das Auswärtsteam, jedoch diesmal mit Erfolg. In Minute 60 gelang den Gästen der Anschlusstreffer durch David Male, ehe dieser kurz darauf ausgewechselt wurde. Nur kurze Zeit später, in der 63. Minute, gelang der Spielgemeinschaft durch Patrick Leczek sogar noch der Ausgleich und damit war das Spiel wieder offen. Das Spiel verlief nun mit offenem Ende, denn beide Teams wollten die drei Punkte erobern. Die Heimelf hatte am Ende aber das glücklichere Ende für sich und traf zum 3:2 Siegtreffern durch Anze Medle in der 75. Minute vom Elfmeterpunkt.

Josef Reichmann (Co-Trainer und Teammanager SG ASKÖ Schiefling/ASKÖ St. Egyden):

„Wegen dem Wetter haben wir auf Kunstrasen gespielt. Die ersten 15-20 Minuten haben wir gedrückt und hätten auch das ein oder andere Tor schießen können. So haben wir quasi mit dem ersten Angriff der Heimelf das 1:0 bekommen, wodurch uns etwas der Faden gerissen ist. In der zweiten Halbzeit haben wir uns zurück gekämpft. Am Ende war der Sieg von Bad Kleinkirchheim etwas glücklich durch den Handelfmeter, aber sicherlich nicht unverdient.“

Zur nächsten Spielrunde geht es für die Bad Kleinkirchheimer zum schweren Auswärtsspiel nach Arriach, wo man sich etwas Luft zum Abstiegsplatz schaffen kann oder nochmal mitten in den Abstiegskampf geraten kann. Die Spielgemeinschaft Schiefling/St. Egyden empfängt den Tabellennachbar aus Ledenitzen zum Heimspiel.

