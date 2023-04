Nötsch gewinnt am Ende glücklich in Gmünd

Details Samstag, 22. April 2023 23:11

Die Spielgemeinschaft vom ASKÖ Gmünd/FC Lendorf 1b empfing am heutigen Tag zur 19. Runde der 1. Klasse B die Gäste vom ATUS Nötsch. Für beide Mannschaften geht es im Verlauf der Meisterschaft nicht mehr wirklich um viel, da weder Nötsch noch ins Titelrennen einsteigen wird, noch die SG Gmünd/Lendorf 1b in den Abstiegskampf rutschen sollte, aber kampflos aufgeben wollte keiner. Am Ende setzten sich die Gäste aber mit dem glücklicheren Ende für sich durch und reisten mit drei Punkten im Gepäck nach Hause.

Heimelf besser, Gäste treffen zuerst

In den ersten 45 Minuten lief das Spiel eigentlich zu Gunsten der Heimelf, welche sich einige gute Chancen erspielen konnte. Die Gäste aus Nötsch waren mit Defensivarbeit beschäftigt, aber hatten bei einem Angriff das nötige Glück auf deren Seite, als Josip Vidovic eine missglückte Flanke ins Tor der Heimelf versenkte und so in der 24. Minute zur 0:1 Führung der Gäste traf. Die Heimelf ließ das jedoch nicht auf sich sitzen und glich noch vor der Pause durch Maximilian Pirker in der 39. Minute aus, was gleichzeitig der Pausenstand war.

Klare Führung noch fast verspielt

In den zweiten 45 Minuten kam der ATUS Nötsch dann besser ins Spiel und hatten in diesen auch etwas mehr vom Spiel. In Minute 52 gelang Nicolas Francis Janschitz auch die 1:2 Führung für seine Elf und ließ die mitgereisten Schlachtenbummler jubeln. Mario Skina konnte in Minute 67 gar auf 1:3 für die Nötscher erhöhen und drehte jubelnd ab. Die Schlussphase wurde nun nochmal heiß und die Gäste aus Nötsch kamen etwas in „schwimmen“. Michael Siller sorgte in Minute 86 mit dem 2:3 Anschlusstreffer für eine spannende Schlussphase, in welcher jedoch nichts mehr zählbares geschah und die Gäste daher mit den drei Punkten vom Platz gingen.

Thomas Gilgenreiner (Trainer ATUS Nötsch):

„In den ersten 45 Minuten war die Heimelf besser, wir sind durch Glück mit einer abgerissenen Flanke in Führung gegangen. In den zweiten 45 Minuten sind wir besser ins Spiel gekommen und haben auch recht bald die beiden Tore erzielt. In der Schlussphase kamen wir aber nochmal ins Straucheln und machten das Spiel spannend mit dem Anschlusstreffer. Am Ende haben wir wohl etwas glücklich gewonnen.“

Die Spielgemeinschaft ASKÖ Gmünd/FC Lendorf 1b beginnt sich in der 20. Runde zum Auswärtsspiel nach Arnoldstein und hat dort die nächste Chance auf einen Sieg. Für den ATUS Nötsch gibt es ein Heimspiel gegen Maria Gail und damit eine Gelegenheit um weitere drei Punkte für das Punktekonto.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei