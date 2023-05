Faakersee holt in Rothenthurn nur Remis

Details Sonntag, 30. April 2023 20:38

Wir haben die 20. Runde in der 1. Klasse B und im Duell vom Tabellenführer SV Rothenthurn gegen einen seiner beiden Verfolger, dem FC Faakersee, kommt es zum wohl vorentscheidenden Duell im Kampf um den Aufstieg. Der FC Faakersee muss dabei voll auf Angriff spielen und darf die Defensive aber nicht vernachlässigen, um im Titelrennen dranzubleiben in den letzten Wochen.



Faakersee geht mit Elfer in Führung

In Rothenthurn hatte an diesem Vormittag wohl noch nicht mal jeder Zuschauer seinen Platz eingenommen, da gab es das erste Geschrei aus den Rängen. Der Angriff der Gäste vom Faakersee konnte nur mit einem Foul gestoppt werden und so verhängte der Unparteiische zu Recht einen Strafstoß gegen die Hausherren. Kapitän Roman Adunka legte sich die Kugel zurecht und versenkte eiskalt zur 0:1 Führung in Minute neun. Das Gefühl in den Rückstand zu geraten war für die Hausherren neu und so war man einige Zeit danach wohl noch etwas geschockt über einen solchen Spielverlauf, ehe man schrittweise das Kommando über das Spiel übernahm, in den ersten 45 Minuten aber torlos blieb.



Rothenthurn drückt, gleicht aber nur aus

Nach Wiederanpfiff waren es wieder die Heimischen, die das Zepter in der Hand hatten und mehr Spielanteile für sich verbuchen konnten. Je länger der Spielverlauf war, desto mehr schien es, als würden die Gäste das Ergebnis nur über die Zeit bringen zu wollen. Letztendlich war es der eingewechselte Janis Pflügl, welcher knapp zehn Minuten nach seiner Einwechslung, für die heimischen das wohl verdiente Tor zum 1:1 Ausgleich in Minute 72 erzielte. In der restlichen Spielzeit verbuchte keine Mannschaft mehr was Zählbares, auch wenn die Heimelf einem Sieg wohl um einen ticken näher war als die Gäste.



Hannes Truskaller (Trainer SV Rothenthurn):

„Der FC Faakersee war heute der erwartet starke Gegner für uns. Wir sind früh durch einen klaren Elfmeter in Rückstand geraten, was für uns sehr ungewohnt war. Wir haben uns nach und nach aber besser ins Spiel gebracht, Moral bewiesen und am Ende verdient ausgeglichen. Über das gesamte Spiel gesehen war es wohl ein gerechtes Remis, auch wenn wir sicher ein Ticken näher am Sieg waren als die Gäste, aber heute hat uns in der Offensive einfach die Kaltschnäuzigkeit gefehlt um als Sieger vom Platz zu gehen.“



Am nächsten Spieltag geht es für die Mannschaft vom Tabellenführer SV Rothenthurn zum Auswärtsspiel gegen die SG Gmünd/Lendorf 1b, welche auf dem Weg zur Meisterschaft kein Stolperstein sein darf, da mit Maria Gail eine Mannschaft nur auf einen Ausrutscher wartet. Für die Mannen des FC Faakersee gibt es ein Heimspiel gegen den SV Wernberg. Eine Chance auf den Aufstieg gibt es hier aber wohl nur noch rein rechnerisch, da man nach diesem Spieltag mit sieben Punkten Rückstand mehr als nur einen Ausrutscher der anderen Teams benötigt.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei