Ledenitzen gewinnt klar gegen Feffernitz

Details Sonntag, 21. Mai 2023 20:20

Wir haben die 23. Runde in der 1. Klasse B und die DSG Ledenitzen bittet den SV Rapid Feffernitz zum Duell am heutigen Sonntag. Für Feffernitz geht es in der Meisterschaft noch ums Überleben und den möglichen Abstieg abzuwehren, sofern Arriach mal punkten sollte. Ledenitzen befindet sich im gesicherten Mittelfeld, möchte aber natürlich noch den ein oder anderen Platz gut machen.

Ausgeglichene Anfangsphase

Die erste Hälfte der ersten Hälfte war noch sehr ausgeglichen für beide Teams. Hier wie dort gab es Möglichkeiten für beides Teams nutzen zu schlagen, aber Tore blieben vorerst Mangelware. Mit fortlaufender Spieldauer übernahmen die Heimischen aber zusehends das Kommando über das Spielgeschehen und kontrollierten dieses. So war es dann Enis Musanovic, welcher in der 33. Minute mit einem strammen Schuss aus gut 18 Metern Torentfernung abzog und die Kugel zur 1:0 Führung für die DSG im Kasten der Gäste unterbrachte. Bis auf zwei Verwarnung auf Seiten der Feffernitzer (Jobst und Erlacher) gab es in den ersten 45 Minuten wenig Aufregendes und das Spiel ging mit einem 1:0 Zwischenstand in die Kabinen.



Schnelles Tor besiegelt Feffernitzer Schicksal

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff vollendet erneut Enis Musanovic nach einem großartigen Lochpass über die rechte Seite mit einem Linksschuss in das lange Eck den Heimischen Angriff zum 2:0 – 48. Minute. Die Gäste versuchten mit frischen Spielern nochmals zurück in das Spiel zu kommen und wechselten vermehrt durch. Abermals war es aber die Heimelf, welche an diesem Tag einen ihrer Angriffe in zählbares ummünzte. Nach einer sehenswerten Ballstaffette von Strafraum zu Strafraum schickte man Mario Petschnig mit einem Pass in die Tiefe ins Laufduell. Dieses konnte der Ledenitzner für sich entscheiden und den Ball so gekonnt zum 3:0 im Gehäuse unterbringen – 72. Minute. Den Ehrentreffer für die Gästeelf erzielte Franz Zussner in Minute 77. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld konterte man die Heimelf gekonnt aus und erzielte so das Tor zum 3:1 Endstand.



Michael Krenn (Trainer DSG Ledenitzen):

„Die ersten 20 Minuten waren noch etwas ausgeglichen, aber danach waren wir das dominierende Team und haben den Sieg souverän rausgespielt und eingefahren. Wir hatten heute zwar einige Ausfälle und gleich vier Stammspieler haben uns gefehlt, aber die Jungs, welche stattdessen ran durften, haben das aber gut gemacht und wir sind zufrieden. Zum Schluss hatten wir sogar sechs Spieler am Spielfeld, welche 18 Jahre oder jünger sind. Wenn man das berücksichtigt, sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“

