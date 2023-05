Wernberg und Schiefling/St. Eygden trennen sich mit einem Remis

Details Sonntag, 28. Mai 2023 10:12

In der 24. Runde der 1. Klasse B treffen in einem Spiel, welches aufgrund der Nähe fast schon Derbymentalität hat, die beiden Teams vom SV Wernberg und der SG Schiefling/St. Egyden aufeinander. Schaut man vor Spielbeginn auf die Tabelle, dürften die Gäste wohl zu favorisieren gewesen sein, der Spielverlauf sprach aber eine andere Sprache.

Heimelf geht zweimal in Führung

Wir haben erst die siebente Spielminute und da durften die heimischen Fans erstmals jubeln. Nach einem Angriff über die rechte Seite vollende Raphael Matschek sein soll mit einem großartigen Schuss in das kurze Kreuzeck zur 1:0 Führung seiner Elf. Die Antwort von den Gästen ließ einige Minuten warten. Nach einem Abwehrfehler auf der linken Seite vollendete der Topscorer der Gäste, Davor Bokalic, nach einem Stanglpass den Angriff zum 1:1 – 20 Minute. Wenig geschockt vom Ausgleich spielte Wernberg aber munter weiter. Wieder war es ein Angriff über rechts, Matschek legte diesmal auf Höhe vom Strafraum quer und Emil Daliposki war es, der von der Strafraumgrenze ins lange Eck zur 2:1 Führung in der 28. Minute traf. Kurz vor Pausenpfiff gab es noch zwei Verwarnungen für die heimelf (Zollner, Vujcic), danach ging es aber in die Kabinen.



Die Gäste kommen spät zurück ins Spiel

In den zweiten 45 Minuten waren die Teams in etwa gleichauf. Beide schenkten sich wenig, ließen Chancen aber bisweilen noch liegen. In Minute 77 war es dann Lenard Zollner, der einen hohen Ball, welcher noch per Kopf verlängert wurde, vor die Füße bekommen und so auf 3:1 stellte. Nun sollte man meinen, dass der Deckel auf dem Topf war, aber man wurde hier eines Besseren belehrt. Nach einem Fehler im Mittelfeld der Heimischen kam Markus Wriesnig an den Ball, richtete sein Zielvisier ein und traf aus gut 25m zum 3:2 Anschlusstreffer – 82. Minute. Wernberg wurde nun etwas nervös und es passierte noch das Unvermeidliche. Nach einem Angriff über rechts, schloss Matic Petek mit einem Schuss auf das kurze Eck zum 3:3 ab – Minute 86 – und stellte damit den Endstand her.



Martin Reinhard Piuk (Trainer SV Wernberg):

„Wir haben heute super gespielt, aber zum Schluss war es nochmal Angstfußball, nachdem wir den späten Anschluss- und Ausgleichstreffer bekommen haben. Am Ende war es knapp, dass wir nicht noch das vierte Tor bekommen haben.“

