Maria Gail stolpert in Bad Kleinkirchheim

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 13:44

In der 18. Runde der 1. Klasse B empfing Bad Kleinkirchheim die Gäste aus Maria Gail. Nachdem sich die Mannschaft von Neven Ilic im Hinspiel trotz einer 4:0 Führung nur knapp mit 4:3 durchsetzen konnte, endete das Rückspiel diesmal mit einem mühsam errungenen 1:1 Unentschieden. Kleinkirchheim zeigte eine starke Leistung und sicherte sich verdient einen Punkt gegen den starken Gegner aus Maria Gail.

Träge Anfangsphase

Die Partie begann sehr chancenarm, wobei Maria Gail ungewohnt schleppend agierte. Kleinkirchheim stand defensiv kompakt und ließ kaum etwas zu. Obwohl Maria Gail sich bemühte, fehlte es im letzten Drittel an Konsequenz. In der 17. Minute gelang es Raphael Kattnig jedoch, Maria Gail zu erlösen und die 1:0 Führung zu erzielen. Nach diesem Treffer fand das Team von Neven Ilic besser ins Spiel, doch in der 32. Minute musste es den Ausgleich hinnehmen. Almin Skenderovic erzielte das 1:1 durch einen sehenswerten Freistoß. So ging es mit einem 1:1 Unentschieden in die Halbzeitpause.

Kleinkirchheim verteidigte geschickt

In der zweiten Halbzeit verlief das Geschehen weitgehend ereignisarm, wobei Maria Gail die Kontrolle über das Spiel übernahm. Bad Kleinkirchheim zog sich tief in die eigene Hälfte zurück und verteidigte hartnäckig. Trotz der Dominanz von Maria Gail fand man kaum Wege durch die kompakte Abwehr und konnte nicht mehr treffen. Die Bemühungen blieben unbelohnt, und so endete die Partie mit einem hart erkämpften 1:1-Unentschieden.

Foto: Eva Unterweger

So steht es um die Teams

Bad Kleinkirchheim steht derzeit auf dem elften Tabellenplatz und setzte nach der 7:1 Niederlage der vergangenen Woche mit dem Unentschieden gegen Maria Gail ein deutliches Zeichen. In der nächsten Woche empfängt das Team von Murat Güngördü zuhause Arnoldstein. Maria Gail konnte seine Siegesserie nicht fortsetzen, nach sechs aufeinanderfolgenden Siegen musste sich das Team diesmal mit einem Unentschieden begnügen. Dennoch ist Maria Gail seit nunmehr neun Spielen ungeschlagen. In der kommenden Woche hat das Team spielfrei, bevor es dann auswärts gegen Wernberg weitergeht.

Stimme zum Spiel

Neven Ilic, Trainer Maria Gail:

„Wir waren von Anfang an nicht im Spiel, konnten aber dann die Führung erzielen, danach fanden wir ein bisschen besser rein, konnten aber den tief stehenden Gegner nicht bezwingen und waren daher vorne auch zu harmlos!“

Die Besten: Kleinkirchheim (Mannschaft) bzw. keiner

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.