Auswärtssieg: DSG Ledenitzen dominiert gegen SG Schiefl./St.Egyden

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:33

Im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse B (KTN) lieferten sich SG Schiefl./St.Egyden und DSG Ledenitzen ein packendes Duell, das letztendlich mit einem überzeugenden 3:0 Sieg für die Gäste endete. Trotz des Heimvorteils konnte SG Schiefl./St.Egyden nicht genug Druck aufbauen, um die gut organisierte Defensive von DSG Ledenitzen zu durchbrechen.

Früher Schock und eine dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als DSG Ledenitzen bereits in der 15. Minute durch Enis Musanovic in Führung ging. Ein gut ausgeführter Spielzug brachte Musanovic in eine aussichtsreiche Position, und mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von SG Schiefl./St.Egyden keine Chance. Dieses frühe Tor gab den Ton für den Rest der Halbzeit an, in der Ledenitzen ihre Überlegenheit klar machte.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, baute Florian Wassertheurer die Führung für die Gäste weiter aus - er traf zum 0:2. Dieses Tor kurz vor der Pause war ein schwerer Schlag für die Moral der Heimmannschaft, die bis dahin kaum nennenswerte Chancen kreieren konnte.

Entscheidung durch Kovacic

In der zweiten Halbzeit versuchte SG Schiefl./St.Egyden verzweifelt, ins Spiel zurückzufinden, aber die gut organisierte Abwehr von DSG Ledenitzen ließ kaum Räume zu. Die Gastgeber konnten sich einige Halbchancen erarbeiten, doch die Präzision im Abschluss fehlte. In der 83. Minute dann der endgültige K.o.-Schlag durch Tim Kovacic, der nach einem schnellen Gegenstoß das 0:3 erzielte

Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte das Schicksal von SG Schiefl./St.Egyden, die sich letztendlich geschlagen geben mussten. Die Gäste aus Ledenitzen hingegen feierten den Auswärtssieg.

1. Klasse B: Schiefling/St.Egyden : Ledenitzen - 0:3 (0:2)

83 Tim Kovacic 0:3

44 Florian Wassertheurer 0:2

15 Enis Musanovic 0:1

Details

