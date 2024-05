Spektakulär: ATUS Nötsch feiert Kantersieg über FC Bad Kleinkirchheim

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:34

In einer beeindruckenden Vorstellung hat ATUS Nötsch den FC Bad Kleinkirchheim in der 22. Runde der 1. Klasse B (KTN) mit einem klaren 6:2 besiegt. Die Heimmannschaft zeigte von Anfang an eine starke Leistung und sicherte sich damit wichtige Punkte. Harald Ottowitz und Raphael Nageler glänzten besonders durch ihre entscheidenden Tore.

Frühe Führung und dynamisches Spiel

Bereits in der 1. Minute setzte ATUS Nötsch ein starkes Zeichen, als Harald Ottowitz das erste Tor schoss und somit früh die Führung für seine Mannschaft erzielte. Der rasche Beginn gab den Ton für das restliche Spiel an, welches von hoher Energie und Effizienz geprägt war. Nicht lange danach glich FC Bad Kleinkirchheim durch einen exzellent ausgeführten Freistoß von Almin Skenderovic in der 12. Minute aus, was kurzzeitig für Spannung sorgte.

Doch ATUS Nötsch ließ sich nicht beirren. Harald Ottowitz brachte sein Team in der 15. Minute erneut in Führung, indem er einen Eckball direkt verwandelte. Die Dynamik des Spiels erhöhte sich weiter, als Raphael Nageler in der 37. Minute nach einem passgenauen Zuspiel von Lussnig das 3:1 erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause baute Nageler die Führung weiter aus, indem er in der 44. Minute erneut traf, diesmal mit einem geschickten Hackentrick von Lussnig vorbereitet.

Fortsetzung der Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte ATUS Nötsch seine dominante Vorstellung fort. Nicolas Francis Janschitz verwandelte in der 58. Minute einen Elfmeter zum 5:1. Die Vorbereitung auf diesen Elfmeter war eine Szene voller Spannung, nachdem ein Foul im Strafraum zu hitzigen Diskussionen führte. Lucas Mosser erhöhte in der 66. Minute nach einem brillanten Pass von Ventre sogar auf 6:1, was die Überlegenheit von ATUS Nötsch unterstrich.

FC Bad Kleinkirchheim erzielte in der 75. Minute durch Mario Hubert Trattler, der per Kopfball erfolgreich war, das zweite Tor und stellte den Endstand von 6:2 her.

1. Klasse B: Nötsch : Bad Kleinkirchheim - 6:2 (4:1)

75 Mario Hubert Trattler 6:2

66 Lucas Mosser 6:1

58 Nicolas Francis Janschitz 5:1

44 Raphael Nageler 4:1

37 Raphael Nageler 3:1

15 Harald Ottowitz 2:1

12 Almin Skenderovic 1:1

1 Harald Ottowitz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.