SV Maria Gail dominiert mit 5:1 gegen SG Schiefling/St.Egyden

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:24

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich der SV Maria Gail einen klaren 5:1-Sieg gegen die SG Schiefl./St.Egyden in der 23. Runde der 1. Klasse B (KTN). Das Spiel, das in der heimischen Arena von Maria Gail stattfand, zeigte von Beginn an, dass die Gastgeber hier nichts dem Zufall überlassen wollten. Mit schnellen Toren und kontrolliertem Spielverlauf bauten sie ihren Sieg sicher aus.

Explosiver Start und schnelle Führung

Bereits in der 12. Minute brachte Ivan Krnjic den SV Maria Gail in Führung und setzte damit den Ton für das Spiel. Nur wenige Minuten später, in der 15. Minute, konnte Ajas Cosatovic das erste seiner drei Tore erzielen und die Führung auf 2:0 ausbauen. Mit einem weiteren Treffer in der 20. Minute demonstrierte Cosatovic erneut seine herausragenden Fähigkeiten und brachte das Ergebnis auf ein komfortables 3:0. Trotz einiger Versuche der SG Schiefl./St.Egyden, ins Spiel zurückzufinden, und einem Tor durch Lukas Valentin Perdacher in der 33. Minute, konnte der Gastgeber seine Dominanz weiterhin aufrechterhalten.

SV Maria Gail lässt nicht locker

Nach der Halbzeit setzte SV Maria Gail dort an, wo sie aufgehört hatten. Ajas Cosatovic, der an diesem Tag nicht zu stoppen war, erzielte in der 64. Minute sein drittes Tor und erhöhte auf 4:1. Kevin Maric trug dann in der 69. Minute mit dem fünften und letzten Tor zum überwältigenden 5:1-Endstand bei. Trotz einiger mutiger Vorstöße der SG Schiefl./St.Egyden blieb die zweite Halbzeit größtenteils unter der Kontrolle von Maria Gail, die ihre Führung effektiv verteidigten und keine weiteren Tore zuließen.

Die letzte Viertelstunde des Spiels und die darauf folgende Nachspielzeit verstrichen ohne wesentliche Ereignisse, abgesehen von einigen Versuchen der Gäste, den Rückstand zu verringern. Doch die Defensive von Maria Gail stand sicher, und die wenigen Chancen, die Schiefl./St.Egyden kreieren konnte, wurden effizient abgewehrt. Der Schlusspfiff markierte den Ende eines Spiels, das von der ersten Minute an von SV Maria Gail dominiert wurde.

1. Klasse B: Maria Gail : Schiefling/St.Egyden - 5:1 (3:1)

69 Kevin Maric 5:1

64 Ajas Cosatovic 4:1

33 Lukas Valentin Perdacher 3:1

20 Ajas Cosatovic 3:0

15 Ajas Cosatovic 2:0

12 Ivan Krnjic 1:0

