Spannendes Remis zwischen SV Wernberg und SV Arnoldstein

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:25

In einem umkämpften Match trennten sich der SV Cleverdruck Wernberg und der SV WEB-STAPLER Arnoldstein am Ende leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden. In der 23. Runde der 1. Klasse B (KTN) zeigten beide Teams, warum Fußball so fesselnd sein kann. Während die erste Hälfte torlos verlief, sorgten die letzten Minuten des Spiels für hochdramatische Momente und zwei sehenswerte Tore.

Ein ruhiger Start, dann die Wendung

Das Spiel begann verhalten, mit beiden Mannschaften, die sich gegenseitig abtasteten, ohne dabei allzu große Risiken einzugehen. Die Zuschauer mussten sich bis zur zweiten Hälfte gedulden, bevor die wirkliche Action auf dem Platz begann. Bis zur Pause blieb die Anzeigetafel unverändert, beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Nach der Pause erhöhten beide Teams den Druck. Die Spieler von SV Arnoldstein und SV Wernberg suchten nach der entscheidenden Lücke in den gegnerischen Abwehrreihen. Die Gäste aus Arnoldstein fanden schließlich in der 77. Minute ihren Moment, als Leon Wirnsberger das Führungstor erzielte. Ein präziser Schuss von Wirnsberger ließ die Anhänger der Gäste jubeln und setzte die Gastgeber unter Zugzwang.

Die spannende Schlussphase

SV Wernberg antwortete prompt und zeigte Charakter. Nur drei Minuten nach dem Führungstreffer der Gäste gelang es Igor Lovric in der 80. Minute, den Ausgleich zu erzielen.

Obwohl beide Teams in den letzten zehn Minuten des Spiels nach einem Siegtreffer strebten, blieben weitere Tore aus. Die Spannung blieb bis zum Schlusspfiff erhalten, aber trotz einiger letzter Bemühungen endete das Spiel mit einem fairen 1:1-Unentschieden. Dieses Ergebnis spiegelte den intensiven Kampf und die ausgeglichene Leistung beider Teams über die gesamte Spielzeit wider.

1. Klasse B: Wernberg : Arnoldstein - 1:1 (0:0)

80 Igor Lovric 1:1

77 Leon Wirnsberger 0:1

