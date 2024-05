Meister mach in Bad Kleinkirchheim halbes Dutzend voll

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 18:36

Ein torreiches Fußballspiel ereignete sich in der Sportarena Bad Kleinkirchheim, wo der FC Faakersee eine beeindruckende Leistung gegen den FC Bad Kleinkirchheim zeigte und mit einem klaren 6:2 Erfolg die Oberhand behielt. Der in dieser Saison noch ungeschlagene Meister der 1. Klasse B brachte den 17. Sieg bereits in der ersten Halbzeit auf den Weg.

Meister stellt Weichen früh auf Sieg

Das Spiel begann mit einer leichten Verspätung, doch das schien den FC Faakersee nicht zu beeinträchtigen, der bereits in der 3. Minute seinen ersten Torschuss verzeichnete. Die Führung für die Gäste erzielte Andreas Unterguggenberger in der 19. Minute, gefolgt von einem weiteren Tor durch Tobias Waldner drei Minuten später, das die Dominanz von Faakersee unterstrich. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Unterguggenberger erneut und brachte das Spiel auf ein beruhigendes 3:0 für Faakersee.

Die Heimmannschaft hatte Mühe, ins Spiel zu finden und konnte die starken Angriffe des Tabellenführers nicht abwehren. Trotz einiger Versuche, darunter ein knapper Freistoß, gelang es ihnen nicht, ihre Chancen in der ersten Hälfte zu verwerten.

Gäste machen halbes Dutzend voll

Nach der Pause setzte Faakersee seine überzeugende Leistung fort. Arnel Mulahalilovic erhöhte in der 49. Minute auf 4:0, gefolgt von einem weiteren Tor durch Tobias Waldner in der 66. Minute. Thomas Unterguggenberger versenkte den Ball in der 71. Minute zum zwischenzeitlichen 6:0, was den überwältigenden Vorsprung weiter festigte.

Erst in der 75. Minute konnte Bad Kleinkirchheim durch Simon Gruber auf 1:6 verkürzen, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Rafael Lax drei Minuten später, der den Endstand von 2:6 markierte. Trotz dieser späten Tore konnte der FC Bad Kleinkirchheim nicht mehr ernsthaft in das Spiel eingreifen und musste sich der Überlegenheit des Meisters beugen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bullinator007 erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.