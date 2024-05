Spannung bis zur letzten Sekunde: SC Arriach ringt SV Rapid Feffernitz nieder

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:08

In einer nervenaufreibenden Partie der 23. Runde der 1. Klasse B (KTN) gelang es dem SC Arriach, einen knappen Sieg gegen den SV Rapid Feffernitz zu erringen. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit fanden die Hausherren in den letzten 15 Minuten des Spiels ihren Rhythmus und sicherten sich einen 2:1-Erfolg. Mit entscheidenden Treffern in der Schlussphase und einem späten Gegentor wurde das Spiel zu einem wahren Fußballkrimi.

Ein Kampf der Strategien in der ersten Hälfte

Der Anpfiff in Arriach setzte die Spannung frei, die sich bereits im Vorfeld aufgebaut hatte. Beide Teams begannen energisch, aber trotz guter Chancen, vor allem für die Gastgeber in der 19. Minute, blieb das erste Tor aus. Ein Schuss von SC Arriach prallte unglücklich von der Latte ab, was die Zuschauer schon früh in Atem hielt. In der ersten Hälfte dominierte die intensive Taktik beider Mannschaften, die keinen Raum für Fehler ließ. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Ein dramatischer Schlagabtausch in der Schlussphase

Nach der Pause erhöhte der SC Arriach den Druck, und das zahlte sich aus. In der 75. Minute brach Marcel Rainer den Bann, als er den Ball nach einem präzisen Zuspiel sicher im Netz der Gäste unterbrachte. Das 1:0 gab den Hausherren sichtlich Auftrieb, und sie drängten auf das zweite Tor. Dieses folgte zehn Minuten später durch Tamas Balogh, der den Vorsprung auf 2:0 erhöhte.

Gerade als es schien, dass der SC Arriach das Spiel unter Kontrolle hätte, gab der SV Rapid Feffernitz nicht auf. In der letzten Minute der regulären Spielzeit gelang Daniel Scherzer der Anschlusstreffer. Dieses Tor in der 90. Minute brachte noch einmal Spannung ins Spiel, doch trotz intensiver Bemühungen konnte Feffernitz den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Das Spiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den SC Arriach.

1. Klasse B: SC Arriach : Feffernitz - 2:1 (0:0)

91 Daniel Scherzer 2:1

85 Tamas Balogh 2:0

75 Marcel Rainer 1:0

