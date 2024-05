Torreiche Punkteteilung in Ledenitzen

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 19:25

In einem torreichen Spiel der 23. Runde der 1. Klasse B trennten sich die DSG Ledenitzen und der SV Malta mit einem 3:3-Unentschieden. Am Pfingstsonntag bewiesen die Gäste tolle Moral, machten drei Mal einen Rückstand wett und teilten mit dem Gegner im Frühjahr zum bereits fünften Mal die Punkte.

Hausherren mit knapper Führung

Das Spiel begann energisch mit der frühen Führung für Ledenitzen. In der 12. Minute brachte eine magische Flanke von der rechten Seite Florian Wassertheurer in Position, der per Kopf zum 1:0 traf. Die Gastgeber zeigten sich in der Folge offensiv und suchten die Entscheidung, doch Malta schlug in der 33. Minute zurück. Ermin Softic nutzte einen gut getimten Pass aus dem Mittelfeld und erzielte den Ausgleich zum 1:1.

Die Antwort der Heimischen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Tim Kovacic zeigte in der 40. Minute seine Klasse, als er den Ball aus 20 Metern unhaltbar in den Knick hämmerte, was das Spiel auf 2:1 für die DSG Ledenitzen stellte. Somit endete die erste Halbzeit mit einem leichten Vorteil für die Hausherren.

Gäste lassen nicht locker und gleichen zwei Mal aus

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag, als Softic für den SV in der 49. Minute erneut zuschlug und mit seinem Doppelpack den Ausgleich zum 2:2 markierte. Die Freude der Gäste war jedoch nur von kurzer Dauer, denn Enis Musanovic brachte Ledenitzen in der 54. Minute wieder in Führung. Sein Schuss aus 20 Metern wurde unglücklich abgefälscht und landete im Netz.

Doch die Gäste zeigten Charakter und kämpften sich erneut zurück ins Spiel. In der 60. Minute nutzte Philip Aschbacher einen Fehler in der Ledenitzener Abwehr und schob den Ball nach einem Durcheinander im Strafraum zum 3:3 ins leere Tor. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, den Siegtreffer zu erzielen, doch trotz einiger spannender Szenen und letzter Anstrengungen blieb es beim Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Nico Perhinig (Torwart DSG Ledenitzen):

„Keine gute Leistung von uns, trotzdem nehmen wir einen Punkt mit. Hervorheben möchte ich Iinnenverteidiger Luca Heber, der mit einer Weltklasseleistung brillierte!“

1. Klasse B: Ledenitzen : SV Malta - 3:3 (2:1)

60 Philip Bernd Aschbacher 3:3

54 Enis Musanovic 3:2

50 Ermin Softic 2:2

40 Tim Kovacic 2:1

33 Ermin Softic 1:1

12 Florian Wassertheurer 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter David Struger erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.