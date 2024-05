SV Malta feiert Heimsieg über Tabellendritten SV Maria Gail

Spielberichte

Im Rahmen der 24. Runde der 1. Klasse B lieferten sich SV Malta und SV Maria Gail ein packendes Duell, welches die Heimmannschaft mit einem 2:0 für sich entscheiden konnte. Beide Mannschaften zeigten über weite Strecken des Spiels eine engagierte Leistung, jedoch waren es die präzisen Aktionen und die entscheidenden Momente, die SV Malta den Sieg sicherten.

Intensive erste Hälfte ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei SV Malta von Beginn an Druck machte. Bereits in der 2. Minute gab es eine erste Chance für SV Malta, als Patrick Jury einen Schuss abfeuerte, der jedoch sein Ziel verfehlte. Die Gastgeber setzten ihre Angriffsbemühungen fort und kamen in der 7. Minute erneut in Person von Bernhard Abwerzger gefährlich vor das Tor. Sein raffinierter Lupfer konnte allerdings nicht den Weg ins Netz finden. SV Maria Gail antwortete in der 16. Minute durch Dino Matoruga, dessen Distanzschuss jedoch über das Tor ging. In der 37. Minute hatte Raphael Kattnig die große Chance auf die Führung für die Gäste, traf jedoch nur den Pfosten. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb die erste Halbzeit torlos.

Entscheidung fällt in der zweiten Hälfte - Heimischen mit Oberhand

Der zweite Durchgang startete ohne Veränderungen im Spielfluss, und in der 55. Minute war es Ermin Softic, der für SV Malta mit einem Elfmeter das 1:0 für die Heimischen erzielte. Dieses Tor gab den SV Malta sichtlich mehr Selbstvertrauen, und sie kontrollierten das Spielgeschehen fortan deutlich. SV Maria Gail versuchte zu reagieren, fand aber keinen Weg durch die gut organisierte Abwehr der Gastgeber.

In der 88. Minute dann die Entscheidung: Nach einem schnellen Konter über die linke Seite gelangte der Ball in den Strafraum zu Ermin Softic, der nach einer präzisen Vorarbeit von Philip Aschbacher das 2:0 erzielte und damit seinen Doppelpack perfekt machte. Dieses Tor besiegelte den verdienten 2:0-Endstand für SV Malta. In den letzten Minuten des Spiels verwaltete SV Malta den Vorsprung souverän und ließ keine Zweifel am Sieger aufkommen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Matteo2007 erstellt.

