SC Arriach dreht das Spiel und sichert sich den Sieg gegen SV Arnoldstein

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 21:12

In einer spannenden Partie der 24. Runde in der 1. Klasse B zeigte sich SC Arriach von seiner besten Seite und drehte das Spiel nach einem frühen Rückstand gegen SV Arnoldstein zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Die Zuschauer in Arnoldstein wurden Zeugen eines dynamischen Matches, bei dem vor allem die Gäste im zweiten Durchgang ihre Überlegenheit unter Beweis stellten.

Frühe Führung der Hausherren und rascher Turnaround

Der Anpfiff zur Begegnung fiel und keine zehn Minuten später jubelte bereits die Heimmannschaft. Roman Binter brachte die Fans von SV Arnoldstein in der 10. Minute zum Toben, als er das erste Tor des Spiels erzielte und seine Mannschaft 1:0 in Führung brachte. Doch die Freude währte nicht lange, denn SC Arriach zeigte sich unbeeindruckt von dem frühen Rückstand.

In der 13. Minute nutzte Haris Heljezovic eine Unachtsamkeit in der Arnoldsteiner Abwehr und glich zum 1:1 aus. Der schnelle Ausgleich gab den Gästen sichtlich Auftrieb und sie begannen, das Spielgeschehen zu dominieren. Ihre Anstrengungen wurden in der 27. Minute belohnt, als Adriano Mladenovic nach einer schönen Kombination das 1:2 erzielte. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause, und die Spannung versprach eine aufregende zweite Hälfte.

Arriach sichert den Sieg

Im zweiten Durchgang versuchte Arnoldstein, das Ruder noch einmal herumzureißen, aber die Gäste verteidigten geschickt und ließen wenig zu. SC Arriach kontrollierte das Tempo und hielt den Druck aufrecht. Ihre taktische Disziplin zahlte sich aus, als in der 71. Minute Jaka Cimerman das entscheidende 1:3 aus Sicht der Gäste erzielte. Sein Tor war das Ergebnis einer weiteren exzellenten Teamleistung, die den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung ließ.

Die verbleibenden Minuten sahen Arnoldstein bemüht, aber letztlich erfolglos, den Anschlusstreffer zu erzielen. SC Arriach verwaltete den Vorsprung bis zum Schlusspfiff geschickt. Mit dem Endstand von 1:3 holte sich SC Arriach drei Punkte.

1. Klasse B: Arnoldstein : SC Arriach - 1:3 (1:2)

71 Jaka Cimerman 1:3

27 Adriano Mladenovic 1:2

13 Haris Heljezovic 1:1

10 Roman Binter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.