Frühe Treffer bringen FC Bad Kleinkirchheim drei Punkte bei SG Schiefl./St.Egyden

Im Rahmen der 24. Runde in der 1. Klasse B (KTN) gelang es dem FC Bad Kleinkirchheim, einen 2:0-Sieg gegen die Heimmannschaft SG Schiefl./St.Egyden zu erringen. Obwohl SG Schiefl./St.Egyden nicht unbedingt unterlegen wirkte, waren es die Gäste, die ihre Chancen effektiv nutzten und das Spiel für sich entschieden.

Frühe Tore von Kleinkirchheim ebnen Weg

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der Schiedsrichter die Partie freigab. SG Schiefl./St.Egyden, motiviert durch das Heimpublikum, versuchte sofort, Druck aufzubauen. Trotzdem war es der FC Bad Kleinkirchheim, der in der 5. Minute durch Mario Hubert Trattler in Führung ging. Dieser frühe Treffer gab den Gästen einen erheblichen psychologischen Vorteil. SG Schiefl./St.Egyden antwortete mit energischen Angriffen, kämpfte um jeden Ball und erarbeitete sich in der 15. Minute einen Eckball, konnte jedoch kein Kapital daraus schlagen.

In der 20. Minute verdoppelte Felix Hannes Trattler die Führung für FC Bad Kleinkirchheim mit einem geschickt platzierten Schuss. Die Heimmannschaft ließ sich jedoch nicht entmutigen und versuchte weiterhin, den Anschlusstreffer zu erzielen. Mehrere Schüsse verfehlten knapp das Ziel oder wurden vom gegnerischen Torwart gehalten, darunter ein gefährlicher Schuss in der 25. Minute, der nur knapp am Tor vorbeiging.

Unaufhörliche Angriffe von Schiefl./St.Egyden ohne Erfolg

Nach der Pause kehrte SG Schiefl./St.Egyden mit erneuertem Elan zurück und dominierte die Anfangsphasen der zweiten Halbzeit. In der 51. Minute startete die Heimmannschaft mehrere energische Angriffe, doch der Ausgleich blieb aus. Trotz mehrerer Ecken und einem Schuss, der in der 71. Minute die Querlatte traf, gelang es SG Schiefl./St.Egyden nicht, den entscheidenden Durchbruch zu erzielen.

FC Bad Kleinkirchheim verteidigte geschickt und mit allen Mitteln. Sie konzentrierten sich darauf, ihre Führung zu halten und setzten gelegentlich gefährliche Konter, die jedoch nicht zu weiteren Toren führten.

Trotz der aktiven Spielweise und der zahlreichen Angriffe von SG Schiefl./St.Egyden konnte FC Bad Kleinkirchheim den Sieg über die Zeit retten. Das Spiel endete mit einem 2:0 für den Gast.

1. Klasse B: Schiefling/St.Egyden : Bad Kleinkirchheim - 0:2 (0:2)

20 Felix Hannes Trattler 0:2

5 Mario Hubert Trattler 0:1

