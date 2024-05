8 Tore, aber kein Sieger in Magdalen

Spielberichte

In einem wahren Torfestival teilten der Magdalener SC und die DSG Ledenitzen am 24. Spieltag der 1. Klasse B mit einem packenden 4:4-Unentschieden die Punkte. Die Ledenitzer hatten den achten Saisonsieg vor Augen, ehe die Hausherren in der Nachspielzeit den Kopf aus der Schlinge zogen und im letzten Moment einen Zähler ergatterten.

Hausherren mit Blitzstart

Das Spiel begann furios für den Magdalener SC, der bereits in den ersten Minuten die Weichen auf Sieg zu stellen schien. Schon in der 3. Minute brachte David Kargl sein Team in Führung. Der frühe Treffer gab den Gastgebern weiteren Auftrieb, und nur zwei Minuten später legte Daniel Brandauer nach und stellte auf 2:0. Dieser Doppelschlag schockte die Gäste zunächst, die in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel fanden und sich keine nennenswerte Chancen erarbeiten konnten.

Die Magdalener dominierten die erste Halbzeit und gingen mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause. Die Hoffnungen auf einen einfachen Sieg waren jedoch weit verfehlt, wie sich in der zweiten Halbzeit zeigen sollte.

Ledenitzen schlägt zurück

Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Blatt, als Jakob Schuster in der 49. Minute für Ledenitzen den Anschlusstreffer erzielte. Nur zwei Minuten später gelang Markus Mikl der Ausgleich, und das Spiel war wieder vollkommen offen. Die Gastmannschaft hatte sichtlich an Schwung gewonnen und setzte Magdalener zunehmend unter Druck.

Der Schlagabtausch ging weiter, als Gianluca Rabitsch in der 69. Minute erneut für die Heimischen traf und das 3:2 markierte. Doch die Antwort von Ledenitzen ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später glich Mario Petschnig zum 3:3 aus. Kurz danach drehten die Gäste das Spiel, als Enis Musanovic Ledenitzen erstmals in Führung brachte.

Magdalener warf alles nach vorne, um zumindest einen Punkt zu retten. Ihre Bemühungen wurden belohnt, als Brandauer in der 92. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:4-Endstand traf. Dieses letzte Tor sicherte dem Magdalener SC einen hart erkämpften Punkt.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bullinator007 erstellt.

