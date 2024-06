SV Wernberg und FC Faakersee trennen sich torlos

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:43

Der SV Wernberg und der FC Faakersee lieferten sich in der 25. Runde der 1. Klasse B (KTN) ein spannendes Duell, das trotz vieler Chancen auf beiden Seiten ohne Tore endete. Die Begegnung in Föderlach war geprägt von intensiven Zweikämpfen, schnellen Kontern und zahlreichen Aluminiumtreffern, wobei beide Mannschaften bis zum Schluss um den entscheidenden Treffer kämpften.

Intensiver Beginn und Chancen auf beiden Seiten

Die Partie begann pünktlich und schon in den ersten Minuten war klar, dass beide Teams gewillt waren, das Spiel zu dominieren. In der 10. Minute hatte der SV Wernberg die erste große Möglichkeit, als ein Schuss nur knapp am Tor vorbeiging. Ein Eckball für Wernberg kurz darauf brachte nichts Zählbares ein. Der FC Faakersee hingegen ließ sich nicht lange bitten und erspielte sich ebenfalls gute Chancen, darunter ein gefährlicher Schuss von Adunka Roman, der im Außennetz landete (Minute 32).

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Besonders auffällig waren die präzisen Spielkombinationen des FC Faakersee, die die Abwehr von Wernberg immer wieder in Bedrängnis brachten. Dennoch gelang es dem SV Wernberg, durch schnelles Umschaltspiel immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen. Nach einem intensiven Hin und Her ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Hochspannung bis zur letzten Minute

Auch in der zweiten Halbzeit setzten beide Mannschaften ihr offensives Spiel fort. Der FC Faakersee zeigte sich weiterhin spielbestimmend, doch der SV Wernberg hielt stark dagegen. In der 66. Minute vergab Faak eine der besten Chancen des Spiels, als ein Schuss von Moritz Prugger nur den Pfosten traf. Wenige Minuten später sorgte ein erneuter Lattenschuss für Aufregung aufseiten der Gäste (Minute 83).

Der SV Wernberg hingegen setzte auf schnelle Konter und hatte in der 80. Minute eine gute Gelegenheit durch einen Freistoß, den Tormann Fischer Ben jedoch sicher halten konnte. In der Schlussphase der Partie erhöhte der FC Faakersee den Druck nochmals deutlich. Ein Schuss von Unterguggenberger ging knapp am Tor vorbei, während Matthias Kohlmaier im Tor von Wernberg mit einigen spektakulären Paraden seine Mannschaft im Spiel hielt (Minute 85).

Die letzten Minuten waren von intensiven Angriffen des FC Faakersee geprägt. In der 90. Minute brachte Unterguggenberger den Ball gefährlich vor das Tor, doch Matthias Kohlmaier rettete zur Ecke. Ein Schuss von Bachlechner Felix knallte gegen die Latte – der dritte Aluminiumtreffer der Gäste an diesem Tag. Trotz dieser Dramatik endete das Spiel nach 96 Minuten mit einem 0:0-Unentschieden.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.