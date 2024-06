SV Malta triumphiert in spannendem Duell gegen FC Bad Kleinkirchheim

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:45

In einem packenden Spiel der 1. Klasse B (KTN) konnte sich SV Malta mit 3:2 gegen FC Bad Kleinkirchheim durchsetzen. Das Spiel bot von Beginn an zahlreiche Höhepunkte und ließ die Zuschauer bis zum Schluss mitfiebern. Beide Teams zeigten viel Einsatz und Kampfgeist, wobei SV Malta letztendlich als knapper Sieger vom Platz ging.

Starker Beginn für SV Malta mit Zwei-Tore-Vorsprung - zur Pause 2:2

Die Partie begann mit hohem Tempo und bereits in der 9. Minute konnte SV Malta den ersten Treffer erzielen. Christian Sperl, der insgesamt eine herausragende Leistung zeigte, brachte seine Mannschaft mit einem frühen Tor in Führung. Nur 15 Minuten später war es erneut Sperl, der nach einem präzisen Zuspiel das 2:0 für die Gäste markierte. FC Bad Kleinkirchheim tat sich in der Anfangsphase schwer und fand erst nach und nach ins Spiel.

In der 26. Minute gelang FC Bad Kleinkirchheim der wichtige Anschlusstreffer. Simon Hubert Gruber nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SV Malta und verkürzte auf 1:2. Das Tor gab den Gastgebern neuen Mut, und sie drängten weiter auf den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann Daniel Markus Aufegger, der nach einer schönen Einzelaktion den Ball im Tor unterbrachte und für das 2:2 sorgte. Das Spiel war wieder offen und versprach eine spannende zweite Hälfte.

Entscheidung für Malta in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Beide Mannschaften kämpften um jeden Ball und zeigten sich in der Defensive gut organisiert. In der 49. Minute gab es eine umstrittene Situation, als ein vermeintliches Abseitstor für FC Bad Kleinkirchheim nicht anerkannt wurde.

In der 75. Minute fiel dann die Entscheidung zugunsten von SV Malta. Nach einem Ballverlust von Sebastian Schweinzer nutzte Ermin Softic die Gelegenheit und erzielte per Kopfball das 3:2 für die Gäste. FC Bad Kleinkirchheim versuchte in der verbleibenden Zeit noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von SV Malta stand sicher.

In der 84. Minute schwächte sich FC Bad Kleinkirchheim zusätzlich, als Almin Skenderovic nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit gaben die Gastgeber nicht auf, doch letztlich reichte es nicht mehr für ein weiteres Tor. In der Nachspielzeit gab es noch eine letzte aufregende Szene, als ein Spieler von SV Malta allein aufs Tor zulief, jedoch aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition zurückgepfiffen wurde.

Schließlich pfiff der Schiedsrichter die Partie nach 91 Minuten ab und SV Malta konnte einen knappen Auswärtssieg feiern.

1. Klasse B: Bad Kleinkirchheim : SV Malta - 2:3 (2:2)

75 Ermin Softic 2:3

41 Daniel Markus Aufegger 2:2

26 Simon Hubert Gruber 1:2

24 Christian Sperl 0:2

9 Christian Sperl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.