Magdalener SC siegt im Derby gegen SV Maria Gail

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:18

Am Sonntagvormittag konnte der Magdalener SC gegen den SV Maria Gail einen knappen 2:1-Auswärtssieg einfahren. Die Partie in der 1. Klasse B (KTN) bot den Zuschauern zahlreiche Highlights, darunter ein verschossener Elfmeter, Tore in entscheidenden Momenten und eine dramatische Schlussphase. Trotz intensiver Bemühungen konnte der Gastgeber das Spiel zum Kehraus nicht mehr drehen.

Ein ausgeglichener Beginn - Führungstor kurz vor der Pause

Das Derby zwischen dem SV Maria Gail und dem Magdalener SC begann pünktlich mit dem Anpfiff um 10:30 Uhr. Schon in der 13. Minute bot sich für die Heimmannschaft eine frühe Chance zur Führung, als ein Elfmeter gepfiffen wurde. Doch der Torwart des Magdalener SC, Keckel, parierte den Strafstoß. Die Fans des SV Maria Gail mussten also weiter auf den ersten Treffer warten.

Das Spiel blieb weiterhin spannend, und beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Während die Heimmannschaft auf die Führung drängte, zeigte sich der Magdalener SC defensiv gut organisiert und verhinderte erfolgreich gefährliche Aktionen. Die Abwehrreihen beider Teams standen sicher und ließen nur wenige klare Torchancen zu.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem Magdalener SC der erste Durchbruch. In der 44. Minute erzielte Daniel Brandauer das 1:0 für die Gäste, nachdem er eine präzise Hereingabe sicher verwandelte. Der Führungstreffer kurz vor der Pause setzte dem SV Maria Gail zu und die Mannschaft ging mit einem Rückstand in die Kabine.

Packende Schlussphase erhält Spannung aufrecht

In der zweiten Halbzeit intensivierte sich das Spielgeschehen, und beide Mannschaften suchten nach weiteren Treffern. Die Spannung war deutlich spürbar, und die Zuschauer fieberten mit jedem Angriff mit. Die Schlussphase des Spiels brachte dann die entscheidenden Ereignisse. In der 89. Minute war es Gianluca Rabitsch, der für den Magdalener SC auf 2:0 erhöhte. Ein Treffer, der den Gästen eine komfortable Führung verschaffte und die Hoffnungen des SV Maria Gail auf einen Punktgewinn schmälerte.

Doch das Team aus Maria Gail gab sich nicht geschlagen und kämpfte bis zum Schluss. In der 90. Minute bekam die Heimmannschaft erneut die Chance, per Elfmeter zu verkürzen. Diesmal trat Dino Matoruga an und verwandelte sicher zum 1:2. Die Spannung stieg nochmals an, aber trotz aller Bemühungen gelang es dem SV Maria Gail nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Mit dem Schlusspfiff stand der Magdalener SC als Sieger fest. Der Auswärtssieg im Derby war hart erarbeitet und spiegelte die kämpferische Leistung beider Teams wider. Der SV Maria Gail musste sich trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben.

1. Klasse B: Maria Gail : Magdalener SC - 1:2 (0:1)

90 Dino Matoruga 1:2

89 Gianluca Rabitsch 0:2

44 Daniel Brandauer 0:1

Details

