SV Feffernitz feiert überraschend klaren Auswärtssieg bei DSG Ledenitzen

Details Sonntag, 02. Juni 2024 18:08

In einer doch relativ einseitigen Begegnung der 25. Runde der 1. Klasse B (KTN) setzte sich der SV Feffernitz deutlich mit 4:0 gegen DSG Ledenitzen durch. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und ließen den Hausherren keine Chance. Volker Seiler und Blaz Jamsek glänzten als Doppeltorschützen und sicherten ihrer Mannschaft den souveränen Auswärtssieg.

Erste Halbzeit: Feffernitz dominiert und führt zur Pause komfortabel

Kaum war das Spiel angepfiffen, zeigte SV Feffernitz von Beginn an seine spielerische Überlegenheit. In der 25. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Volker Seiler, der in der gesamten Partie eine herausragende Leistung zeigte, brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. DSG Ledenitzen bemühte sich zwar um eine schnelle Antwort, doch die Abwehr der Feffernitzer stand sicher und ließ keine gefährlichen Angriffe zu.

Die Dominanz des SV Feffernitz sollte sich noch vor der Halbzeitpause auszahlen. In der 43. Minute war es erneut Blaz Jamsek, der nach einem geschickt vorgetragenen Angriff zum 2:0 erhöhte. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gäste in die Kabine, während DSG Ledenitzen nach einer enttäuschenden ersten Hälfte den Rückstand aufholen musste.

Zweite Halbzeit: Feffernitz macht alles klar

Nach der Pause setzte SV Feffernitz genau dort an, wo sie aufgehört hatten. Mit einer klaren Führung im Rücken kontrollierten sie das Spielgeschehen und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. In der 62. Minute war es dann wieder Blaz Jamsek, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und damit die Führung auf 3:0 ausbaute. Die Abwehr von DSG Ledenitzen war überfordert und fand keine Mittel, um die Angriffe der Gäste zu stoppen.

In der 72. Minute setzte Volker Seiler den Schlusspunkt der Partie. Mit einem kraftvollen Abschluss erzielte er das 4:0 für SV Feffernitz und sicherte seinem Team damit den eindeutigen Sieg. DSG Ledenitzen versuchte in den verbleibenden Minuten zwar noch einmal alles, um den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Defensive der Gäste ließ nichts anbrennen. So endete das Spiel schließlich mit einem 4:0-Erfolg für SV Feffernitz.

1. Klasse B: Ledenitzen : Feffernitz - 0:4 (0:2)

72 Volker Seiler 0:4

62 Blaz Jamsek 0:3

43 Blaz Jamsek 0:2

25 Volker Seiler 0:1

