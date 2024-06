Lovric-Goldtor: Sieg für SV Wernberg bei Schiefling/St.Egyden

Spielberichte

Am Samstag im Spiel zwischen der SG Schiefl./St.Egyden und dem SV Wernberg in der 1. Klasse B (KTN) konnte sich der der Gast knapp mit 1:0 durchsetzen. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung, doch am Ende waren es die Gäste, die den entscheidenden Treffer erzielten und damit ihre gute Form in der Frühjahrsserie fortsetzten.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Treffer

Von Beginn an war das Spiel zwischen der SG Schiefl./St.Egyden und dem SV Wernberg ein ausgeglichenes Kräftemessen. Nach 13 Minuten gab es die erste große Chance für die Gäste aus Wernberg: Matschek Sandro konnte sich in eine gute Position bringen, doch der heimische Torhüter parierte den Schuss souverän.

Die ersten 15 Minuten waren geprägt von einem ausgeglichenen Spiel mit leichten Vorteilen für den SV Wernberg. Doch auch die Heimischen von der SG Schiefl./St.Egyden zeigten Kampfgeist und konnten sich in der Folgezeit mehr Spielanteile erarbeiten.

Die erste Halbzeit endete torlos, doch kurz vor dem Pausenpfiff, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, gab es noch zwei gefährliche Toraktionen der Gäste, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Die starke Abwehr der SG Schiefl./St.Egyden hielt den Kasten sauber, und so ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Der entscheidende Moment - das Tor von Igor Lovric

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst nicht wesentlich. Beide Mannschaften kämpften weiter verbissen um jeden Ball. In der 58. Minute fiel dann jedoch der entscheidende Treffer des Spiels. Igor Lovric vom SV Wernberg erzielte das Tor zum 0:1, das sich später als der spielentscheidende Treffer herausstellen sollte.

In der Folgezeit drängte die SG Schiefl./St.Egyden auf den Ausgleich. Besonders in den letzten 20 Minuten war der Druck der Heimischen deutlich zu spüren. Mehrere gefährliche Situationen vor dem Tor der Wernberger entstanden, doch die Verteidigung der Gäste hielt stand.

In der 83. Minute sorgte der SV Wernberg noch einmal für Aufregung, als man einen Gewaltschuss auf das Tor der SG Schiefl./St.Egyden abfeuerte. Doch auch hier zeigte der Torhüter der Heimischen seine Klasse und parierte den Schuss gekonnt. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit vergingen, und es wurde eine Nachspielzeit von zwei Minuten angekündigt.

Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute stand fest, dass der SV Wernberg das Spiel mit 1:0 für sich entschieden hatte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christian Mitterböck (845 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christian Mitterböck mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.