Spannendes Remis zwischen SV Arnoldstein und SV Egg

Details Samstag, 08. Juni 2024 20:53

In Runde 26 in der 1. Klasse B (KTN) gab es zwischen SV WEB-STAPLER Arnoldstein und SV Egg ein packendes 3:3-Unentschieden. Trotz hartem Kampf beider Mannschaften reichte es für keines der Teams für den Sieg. In einem Match voller Höhen und Tiefen boten beide Seiten ihren Fans ein wahres Spektakel mit insgesamt sechs Toren und zahlreichen dramatischen Szenen.

Erste Halbzeit: Führung für SV Egg

Das Spiel begann dynamisch und die ersten Minuten zeigten bereits, dass es eine spannende Partie werden würde. In der 9. Minute erzielte Dominik Galle nach einer Vorlage von Sebastian Fritz das erste Tor des Spiels und brachte SV Egg mit 1:0 in Führung. Die Antwort von Arnoldstein ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Mohamed Oumghar glich in der 15. Minute nach einem Eckball aus, bei dem sich der Ersatztorhüter Alex Sovran verschätzte und der Ball direkt ins Tor ging.

In der 33. Minute geriet Arnoldstein erneut in Rückstand, als ein unglückliches Eigentor von Rok Strasek nach einem überragenden Assist von Galle den Spielstand auf 2:1 für Egg erhöhte. Trotz mehrerer Chancen und starker Defensivarbeit beider Teams, blieb es bei diesem Spielstand bis zur Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Dramatischer Ausgleich in letzter Minute

Die zweite Halbzeit begann wie die erste: intensiv und kampfbetont. Arnoldstein drängte auf den Ausgleich und wurde in der 75. Minute belohnt, als Eusebiu-Patric Covaci den Ball ins Netz beförderte und den Spielstand auf 2:2 stellte. Doch SV Egg gab sich nicht geschlagen und nur zwei Minuten später brachte Sebastian Fritz sein Team wieder in Führung, nachdem er zwei Chancen zuvor vergeben hatte und den Ball dann wie ein Weltklasse-Spieler ins Kreuzeck versenkte.

Das Spiel blieb spannend bis zur letzten Minute. In der 81. Minute gelang Mohamed Oumghar, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, ein weiterer wichtiger Treffer für Arnoldstein. Er verwandelte einen Freistoß souverän und stellte damit den 3:3-Endstand her.

In den letzten Minuten der Partie versuchte Arnoldstein alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch die Abwehr von Egg hielt stand. Nach mehreren erfolglosen Versuchen und einer spannenden Schlussphase endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 3:3-Unentschieden.

1. Klasse B: Arnoldstein : SV Egg - 3:3 (1:2)

81 Mohamed Oumghar 3:3

77 Sebastian Fritz 2:3

75 Eusebiu-Patric Covaci 2:2

33 Eigentor durch Rok Strasek 1:2

15 Mohamed Oumghar 1:1

9 Dominik Galle 0:1

