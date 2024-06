SC Arriach triumphiert in packendem Duell gegen DSG Ledenitzen

Spielberichte

In Runde 26 der 1. Klasse B (KTN) setzte sich SC Arriach mit einem 2:1-Sieg gegen DSG Ledenitzen durch. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für den Erfolg, doch DSG Ledenitzen schlug in der zweiten Halbzeit zurück. Am Ende war es ein Last-Minute-Tor, das SC Arriach den verdienten Sieg sicherte.

Erste Halbzeit: Arriach legt vor und führt zur Pause

Mit dem Anpfiff in der ersten Minute startete das Duell zwischen SC Arriach und DSG Ledenitzen. Beide Teams begannen engagiert und lieferten sich intensive Zweikämpfe. Die Heim-Mannschaft, SC Arriach, zeigte von Beginn an, dass sie gewillt war, die drei Punkte zuhause zu behalten. Die ersten Minuten waren geprägt von taktischen Manövern und Ballbesitzspiel beider Teams, jedoch ohne nennenswerte Torchancen.

In der 22. Minute gelang SC Arriach dann der Durchbruch: Adriano Mladenovic, der sich hervorragend in Szene setzte, schoss das erste Tor des Spiels und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Mladenovic nutzte eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und versenkte den Ball unhaltbar im Netz. Nach diesem Treffer erhöhte SC Arriach den Druck und dominierte das Spielgeschehen, konnte jedoch bis zur Halbzeitpause keine weiteren Tore erzielen. Mit einem 1:0 im Rücken ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel kam DSG Ledenitzen mit neuem Elan aus der Kabine und zeigte sich kämpferisch. Das Gast-Team wollte den Rückstand unbedingt aufholen und erhöhte den Druck auf die Abwehr von SC Arriach. In der 65. Minute zahlte sich das offensive Spiel aus: Andreas Taupe gelang der Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart von SC Arriach keine Chance und sorgte für Jubel im Lager von DSG Ledenitzen.

Das Spiel wurde nun noch intensiver, da beide Mannschaften den Sieg anstrebten. Es folgte eine Phase mit vielen Zweikämpfen und schnellen Spielzügen auf beiden Seiten, doch die Defensivreihen standen sicher. Die Zuschauer wurden Zeugen eines echten Krimis, als sich das Spiel dem Ende zuneigte.

In der 81. Minute entschied Jaka Cimerman schließlich das Spiel zugunsten von SC Arriach. Mit einem kraftvollen Schuss erzielte er das 2:1 und brachte die Fans von SC Arriach zum Jubeln. Dieses Tor brachte die entscheidende Wende, und trotz aller Bemühungen konnte DSG Ledenitzen nicht mehr zurückschlagen.

1. Klasse B: SC Arriach : Ledenitzen - 2:1 (1:0)

81 Jaka Cimerman 2:1

65 Andreas Taupe 1:1

22 Adriano Mladenovic 1:0

