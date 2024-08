Nageler Dreierpack! ATUS Nötsch macht gegen Ledenitzen halbes Dutzend voll

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 19:44

Ein fulminanter Start in die neue Saison für ATUS Nötsch! In der ersten Runde der 1. Klasse B setzten sich die Hausherren souverän mit 6:1 gegen die DSG Ledenitzen durch. Während die erste Halbzeit noch relativ ausgeglichen war, drehte Nötsch im zweiten Durchgang richtig auf und ließ den Gästen keine Chance.

Wenige Höhepunkte in Halbzeit eins

Bereits vor Spielbeginn lag Spannung in der Luft, als die Teams die Dobratscharena betraten und eine Gedenkminute für einen verunglückten Schiedsrichter abgehalten wurde. Nachdem der Anpfiff erfolgte, verzeichneten die Gäste aus Ledenitzen bereits in der zweiten Minute ihre erste Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

Die Anfangsphase war geprägt von wenigen Höhepunkten. Beide Mannschaften tasteten sich ab und kamen kaum zu nennenswerten Abschlüssen. In der 13. Minute vergab Nötsch eine 1000er Chance, was die Partie weiterhin offen hielt. Doch in der 20. Minute war es Raphael Nageler, der den Bann brach und die Hausherren in Führung brachte.

In den folgenden Minuten plätscherte das Spiel wieder dahin, ehe die Heimischen in der 39. Minute eine weitere gute Möglichkeit vergaben. Die Gäste hatten kurz vor der Pause noch eine Chance zum Ausgleich, ließen diese aber ungenutzt. Mit einer knappen 1:0 Führung für die Hausherren ging es in die Halbzeitpause.

Nageler schnürt Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren mit neuem Elan aus der Kabine. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Nageler auf 2:0, und in der 55. Minute machte er seinen Dreierpack perfekt, indem er das 3:0 erzielte. Die Gäste versuchten, durch einen Eckball zurück ins Spiel zu finden, doch dieser brachte nichts ein.

In der 69. Minute gelang Ledenitzen durch Florian Wassertheurer der Anschlusstreffer zum 3:1. Hoffnung keimte kurz auf, doch diese wurde schnell zunichte gemacht. Bereits fünf Minuten später stellte Marcel Hecher den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 4:1.

In den letzten zehn Minuten des Spiels legten die Hausherren zwei weitere Treffer nach. In der 80. Minute trug sich Alessandro Ventre in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte Christian Lussnig in der 90. Minute, der den 6:1 Endstand markierte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (4570 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.