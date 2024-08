Spannung pur: ATUS Nötsch besiegt Admira Villach in letzter Sekunde

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 08:02

In einem packenden Duell der 1. Klasse B (KTN) gelang dem ATUS Nötsch ein dramatischer 1:0-Sieg gegen die Gäste von Admira Villach. Das Spiel war von Anfang bis Ende von hoher Intensität und zahlreichen Torchancen geprägt. Am Ende war es Christian Lussnig, der in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielte und seiner Mannschaft drei wichtige Punkte sicherte.

Intensiver Beginn und Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann vielversprechend mit einem hohen Tempo. Bereits in der 9. Minute gab es die ersten nennenswerten Chancen: Der ATUS Nötsch hatte zwei gefährliche Möglichkeiten durch Nageler, während die Gäste aus Villach durch einen 20-Meter-Schuss von Wedam auf sich aufmerksam machten. Beide Teams zeigten sich von Beginn an kämpferisch und ambitioniert.

In der 19. Minute spiegelte sich das offene Spielgeschehen weiterhin wider. Die jungen Spieler von Admira Villach machten es den Nötschern nicht leicht, obwohl sie das Spiel nicht dominieren konnten. Der ATUS Nötsch blieb dennoch die spielbestimmende Mannschaft, ohne jedoch den entscheidenden Durchbruch zu schaffen.

Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel torlos, obwohl die Heimmannschaft klar das Spielgeschehen diktierte. Der Halbzeitkommentar fasste es treffend zusammen: "Weiterhin steht die 0 mit spielbestimmenden Nötschern. Der anwesende Schiedsrichterbeobachter kann zufrieden sein!"

Dramatisches Finale und der goldene Treffer

Auch in der zweiten Halbzeit setzte der ATUS Nötsch seine Dominanz fort. In der 81. Minute wurde deutlich, dass die Hausherren mittlerweile auf etwa 20 Torabschlüsse kamen, jedoch ohne Erfolg vor dem Tor. "Der ATUS ist klar spielbestimmend. Am Ende fehlt die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor," so der treffende Kommentar zu diesem Zeitpunkt.

Die Schlussphase des Spiels wurde immer hektischer, und die Nötscher drängten weiter auf den Führungstreffer. In der 88. Minute vergaben sie eine weitere hochkarätige Chance, die vom Kommentator als "nächster Tausender" bezeichnet wurde. Nur eine Minute später ergab sich die nächste 1-gegen-1-Situation, die wiederum ungenutzt blieb.

Dann, in der Nachspielzeit, passierte es: Christian Lussnig, auch als "Kampfmaschine" bezeichnet, nahm sich ein Herz und zog aus 20 Metern ab. Der Ball landete unhaltbar im Netz der Gäste und brachte den ATUS Nötsch in der 90. Minute mit 1:0 in Führung. Dieser späte Treffer löste auf den Rängen und auf dem Spielfeld großen Jubel aus.

Die letzten Minuten des Spiels wurden von den Nötschern geschickt verwaltet, und als der Schlusspfiff in der 93. Minute ertönte, war der Jubel groß. Der Kommentar zur 90. Minute brachte es auf den Punkt: "Die Admira kann sich glücklich schätzen mit einem X nachhause zu fahren. Es könnte auch 5:1 stehen."

Am Ende sicherte sich der ATUS Nötsch einen hart umkämpften, aber verdienten 1:0-Sieg gegen Admira Villach. Dieses spannende Spiel wird den Fans noch lange in Erinnerung bleiben.

1. Klasse B: Nötsch : Admira V. - 1:0 (0:0)

90 Christian Lussnig 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.