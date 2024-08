SV Afritz 1975 triumphiert in einem spannenden Duell gegen SV Maria Gail

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 20:02

In einem packenden Spiel der 1. Klasse B setzte sich der SV Afritz 1975 am Ende knapp mit 3:2 gegen den SV Maria Gail durch. Nachdem die Teams zur Halbzeit noch unentschieden standen, brachte eine turbulente zweite Hälfte die Entscheidung. Die Zuschauer erlebten eine Partie voller Emotionen und spannender Torraumszenen.

Spannender Beginn und erste Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo und schon in der 5. Minute hatte Afritz die erste große Möglichkeit durch einen Kopfball von Domen Peklar, der jedoch knapp am Tor vorbeiging. Beide Mannschaften zeigten sich engagiert, wobei Afritz in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft war. In der 16. Minute vergab Jan Logar knapp für Maria Gail, und auch Thomas Tauchhammer scheiterte in der 21. Minute nur knapp.

Nach einer kurzen Trinkpause in der 23. Minute nahm das Spiel wieder Fahrt auf. In der 29. Minute brachte Jan Logar mit einem Traumpass Raphael Kattnig in Position, der die erste ernstzunehmende Chance für Maria Gail direkt zur 1:0-Führung verwandelte. Doch Afritz ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte weiter auf Offensive. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Fabian Hannes Raab in der 45. Minute der verdiente Ausgleich zum 1:1.

Spannende zweite Halbzeit und Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann genauso temporeich wie die erste endete. Bereits in der 47. Minute erhielt Afritz einen Elfmeter, den Sandro Pascal Moser souverän verwandelte und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Maria Gail zeigte sich wenig beeindruckt und suchte prompt nach der Antwort. In der 64. Minute erhielt Maria Gail ebenfalls einen Elfmeter, den Raphael Kattnig sicher zum 2:2-Ausgleich verwandelte. Nur vier Minuten später, in der 69. Minute, brachte Fabian Hannes Raab mit seinem zweiten Treffer des Tages den SV Afritz wieder in Führung.

In den letzten 20 Minuten drängte Maria Gail verzweifelt auf den erneuten Ausgleich. Torhüter Christopher Altmann zeigte mehrere starke Paraden und hielt sein Team im Spiel. Doch trotz aller Bemühungen gelang Maria Gail kein weiterer Treffer. Afritz verteidigte geschickt und konnte schließlich den knappen 3:2-Sieg über die Zeit bringen.

Mit diesem hart umkämpften Sieg sichert sich der SV Afritz 1975 wichtige drei Punkte und etabliert sich in der oberen Tabellenhälfte. Der SV Maria Gail hingegen muss nach dieser knappen Niederlage weiter auf den ersten Sieg der Saison warten.

1. Klasse B: Maria Gail : SV Afritz 1975 - 2:3 (1:1)

69 Fabian Hannes Raab 2:3

67 Raphael Kattnig 2:2

48 Sandro Pascal Moser 1:2

46 Fabian Hannes Raab 1:1

30 Raphael Kattnig 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.